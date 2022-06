Tommaso Zorzi furibondo con Pucci per una battuta omofoba: "Se lo dicessi di tua moglie?"

Ascolta questo articolo

Tommaso Zorzi ha sbottato sui social dopo essere stato messo al corrente della battutaccia che Andrea Pucci, il comico irriverente diventato famoso grazie a Colorado e Zelig, avrebbe pronunciato durante un suo show. Grazie ad una nota vocale di un’amica – che Zorzi ha condiviso con i suoi followers – presente allo spettacolo, l’ex gieffino è venuto a conoscenza della frase di Pucci che molti hanno reputata omofoba.

In pratica, tutto parte da un monologo sui tamponi fatti dai sanitari che, come la maggior parte saprà, vengono effettuati infilando un tampone, appunto, nella narice. Se l’operatore sanitario – dice Pucci – è particolarmente str***o il tampone ti viene infilato anche nell’altra narice, se lo è ancora di più te lo ritrovavi anche in gola “e se eri Tommaso Zorzi pure nel c**o”.

Zorzi contro Pucci via social

Con grande stupore di tutti, Pucci ha voluto precisare facendo un nome che poteva benissimo essere evitato. Zorzi non l’ha presa per nulla bene ed è sbottato sui social: “Non lo so, parliamone. Nel senso ma anche no! A me la cosa che mi fa impazzire do sta roba è tu cosa ne sai? Cosa ne sai di dove lo prendo io? Come fai ad arrogarti il diritto di salire su un palco e dire a una platea di gente che io lo prendo lì? Cioè è una roba che mi fa impazzire. E poi sta roba che omosessuali uguale tutti lo prendono… Cioè siamo nel 2022, gli anni Ottanta sono finiti. Sono passati quarant’anni da quando poteva far ridere una cosa del genere” ha esordito così l’ex gieffino, amareggiato per l’exploit del comico milanese.

Ha anche precisato che si aspetta delle scuse e, per far comprendere meglio quanto il riferimento al suo orientamento se**uale in quei termini sia stato davvero inopportuno, tira in ballo la moglie di Pucci: “Immaginate se io salgo su un palco a dire che ho rotto l’aspirapolvere e non so se comprarne una nuova o usare la moglie di Pucci con quello che succhia. Tu mi diresti giustamente che sono pazzo, come ti permetti, tappano la bocca. Ora io perché sono gay e a te fa ridere questa dicotomia si può dire? Non so Pucci, secondo me mi devi delle scuse”.

Al momento l’eventualità che arrivino davvero è molto remota, visto e considerato che il comico ha addirittura bloccato Zorzi su Instagram, lasciando ben poco spazio al dialogo e al chiarimento.