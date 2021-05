Tommaso Zorzi fotografato insieme a Tommaso Stanzani

Da quanto Tommaso Zorzi ha vinto il “Grande Fratello Vip” si può dire che per l’influencer non ci sia quasi più tempo per vivere la propria vita privata. Tanti i progetti in ballo e numerosissimi sono gli impegni a cui Tommy di certo non può dire di no, uno fra tutti è il suo ruolo di opinionista a “L’isola dei famosi”.

Non solo opinionista ma anche presentatore, ebbene si, del suo show dal titolo “Il punto Z“. Sono in tanti a credere nel meneghino, credendo che possa infatti essere quell’anello di congiunziano adatto a far avvicinare un pubblico più giovane alla tv nazionale. Da sempre infatti il principale obiettivo da parte dei produttori di programma su piccolo schermo è quello di attrarre il pubblico giovanile e forse con Zorzi potrebbe riuscire nel loro intento.

Tommaso Zorzi e la nuova amicizia con Tommaso Stanzani

Nonostante i così tanti impegni del meneghino, sembra però che Tommaso non voglia per nulla rinunciare alla sua vita privata e soprattutto ai suoi amici. Da qualche tempo Tommy aveva adocchiato nel talent scout di Maria De Filippi, il ballerino di “Amici” Tommaso Stanzani. Non appena quest’ultimo ha lasciato la scuola, è stato subito contattato su Twitter da Zorzi, invitandolo ad uscire.

In poco tempo i due ragazzi sono stati infatti fotografati passeggiare insieme, ma non solo. Poco tempo si vede un bellissimo selfie dei due ragazzi, sfoggiare il loro sorriso più bello. Ovviamente in poche ore le foto hanno fatto il giro del web, mandando in estasi tutti i fan dei ragazzi. Chissà se in futuro i due neo amici possano collaborare insieme, per un progetto lavorativo in grado di aumentare ancora di più la fama che, in poco tempo, sono riusciti a conquistare.

Su Zorzi in realtà appare molto chiacchierato anche il suo lato sentimentale, dato che sul piano amoroso sembra essere molto vicino a Lorenzo Campi. I due infatti sono stati paparazzati mentre di scambiavano teneri gesti ed effusioni. Per adesso ovviamente nulla è stato dichiarato, ma chissà, a breve potrebbe anche arrivare la dichiarazione amorosa ufficiale.