Tommaso Zorzi fidanzato con Lorenzo Campi: l’indiscrezione

Tommaso Zorzi sta diventando, con il passare delle settimane, una delle star di Mediaset. L’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” infatti, una volta finita la sua avventura nel reality, viene chiamato da Canale 5 per diventare uno degli opinionisti de “L’isola dei famosi” affiancando Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.

Oltre a questo gli è stato affidato il talk show “Il Punto Z“, in onda via streaming su Mediaset Play e poi un piccolo spezzone su Italia 1. Poi, mettendo da parte anche i prossimi impegni radiofonici e le ospitate al “Maurizio Costanzo Show”, secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe condurre in futuro un nuovo format sempre su Italia 1.

Il nuovo flirt di Tommaso Zorzi

Secondo le indiscrezioni del settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini, l’influencer avrebbe trovato l’amore in Lorenzo Campi. I due nonostante la distanza (Zorzi vive a Milano anche per gli impegni lavorativi mentre Lorenzo a Torino) sarebbero molto legati e nel corso della giornata si chiamano e messaggiano frequentemente e, quando possibile, passano le serate insieme.

Il sito “Libero Quotidiano” poi aggiunge ulteriori dettagli: “La loro storia è nata grazie ad un’amica in comune, che si chiama Dici. Tommaso Zorzi e Lorenzo hanno legato in fretta. Al momento, però, non si parla di amore. Ma solo di amicizia profonda. Gli amici di Zorzi non si sbilanciano. Al momento nessuno parla. Silenzio tombale. Ma l’ultimo scoop di Signorini, che è sempre in prima linea nella cronaca rosa, non lascia spazio a dubbi: Zorzi è davvero felice”.

Intanto Lorenzo Campi sarebbe arrivato a Milano anche la scorsa domenica, per festeggiare con il suo presunto fidanzato il 25 aprile, l’anniversario della liberazione d’Italia. Infine, sempre secondo le indiscrezioni, Tommaso Zorzi vorrebbe tenere ancora al segreto questa relazione per un po’ di tempo, divulgando la notizia al pubblico solamente nel momento più opportuno.