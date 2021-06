Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: l’influencer presenta la sua amica Aurora Ramazzotti alla nuova fiamma

Tommaso Zorzi fa molto parlare di sé. L’influencer dopo aver vinto il “Grande Fratello Vip” è impegnato ad arricchire una carriera che sta decollando e non poco. L’esperienza nelle vesti di opinionista a “L’isola dei famosi” è quasi terminata, così come il suo programma “Punto Z”. Insomma, questo è stato senza dubbio un anno d’oro per Zorzi.

Come se non bastasse, uscito dalla casa del GF, Tommy ha recuperato anche il rapporto con la sua grande amica, Aurora Ramazzotti. I due hanno ufficializzato la notizia sui social, pubblicando alcuni scatti che li ritraggono insieme. Aurora ha impreziosito la foto dalla seguente didascalia: “Siamo tornati“. Tommaso invece ha scelto uno scatto diverso, accompagnato dalle seguenti parole: “Mi rendi felice“.

Le sorprese però non sono finite. “Whoopsee” ha beccato i due amici a pranzo e non erano da soli. Al loro tavolo vi era anche Tommaso Stanzani, il ballerino di “Amici” che da qualche settimana, fa coppia fissa con Zorzi. Lo stesso influencer ha confermato il flirt. Insomma presentazioni ufficiali per Zorzi e Stanzani, il quale ha fatto la conoscenza dell’importantissima Aurora per l’influencer.

Il rapporto tra Tommy e la figlia di Eros e Michelle è stato recuperato subito dopo l’uscita di Zorzi dalla casa del GF. Durante i mesi di reclusione, l’influencer non aveva mai nascosto il desiderio di ritornare a parlare con la Ramazzotti. Aurora e Tommaso sono amici d’infanzia e ciò che li lega è un affetto fraterno. L’influencer aveva riconosciuto di essersi allontanati a causa di un suo errore e di voler rimediare.

Adesso che nella vita di Zorzi c’è anche Stanzani, l’influencer ha sicuramente trovato un po’ di serenità. Se Tommy ha deciso di far conoscere Stanzani ad Aurora, allora vuol dire che lui è davvero importante dato che la Ramazzotti è fondamentale nella vita dell’influencer. Insomma, i ragazzi si sono divertiti insieme per le strade di Milano.