Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, l’indizio che conferma la loro relazione

Le voci sulla vita privata di Tommaso Zorzi non si sono mai placate in questi mesi e all’ex vincitore del “Grande Fratello Vip” sono stati accostati alcuni ragazzi. Il primo è Lorenzo Tito Campi, un rampollo di Torino che leggendo il suo profilo Linkedin avrebbe studiato prima a Londra alla Regent’s University London e successivamente perfeziona la sua formazione a New York presso la Parsons School of Design studiando Strategic Design e Management.

Questa relazione però, che pare sia stata solamente una conoscenza superficiale, sembra essere durata un paio di settimane. Nei scorsi giorni anche Mariano Catanzaro, ex tronista di “Uomini e Donne”, ha affermato di provare una certa attrazione su Zorzi, ma su Instagram poi nega le sue stesse parole rivelando di non aver mai fatto coming out.

La storia d’amore con Tommaso Stanzani

A quanto pare però Zorzi sembra essersi innamorato di Tommaso Stanzani, il ballerino di “Amici di Maria De Filippi” ove i due si sarebbero conosciuti proprio nei backstage della trasmissione. Entrambi sono stati beccati più volte dal settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, a Milano ed Emilia Romagna mano nella mano.

Nonostante le prime timide smentite di Zorzi, sembra che ci possa essere una relazione che superi l’amicizia tra i due Tommaso. Intanto il sito de “Il Fatto Quotidiano” riporta di un nuovo indizio social: nella giornata di ieri, 31 maggio, l’opinionista de “L’isola dei famosi” ha annunciato ai suoi fan di star conoscendo un ragazzo che sta facendo la maturità e il caso vuole che Stanzani stia studiando proprio per conseguire il fatidico diploma.

Ovviamente non si tratta di una ufficialità, ma l’indizio rilasciato da Tommaso Zorzi ai suoi fan sembra portare a questa direzione. Staremo a vedere cosa potrà succedere nei prossimi giorni, ove quasi tutti i loro seguaci sperano che Stanzani possa parlare per la prima volta di questa storia d’amore.