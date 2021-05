Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani insieme? Zorzi fa chiarezza

Appena una settimana fa i paparazzi avevano lasciato l’opinionista de “l’isola dei famosi”, Tommaso Zorzi, passeggiare insieme a Tommaso Stanzani. In molti avevano iniziato a pensare alla nascita di un nuovo amore per i due ragazzi, considerando anche il fatto che Tommy in più occasioni aveva manifestato vivo interesse per Stanzani, dichiarando persino che avrebbe tanto voluto conoscerlo una volta finita la sua esperienza ad “Amici”.

A quanto pare il desiderio si poi concretizzato, tanto che i due ragazzi sono stati di nuovo paparazzati insieme, questa volta con qualche gesto più eloquente, qualche effusione di troppo che ha fatto scattare l’idea che forse i due ragazzi siano persino già fidanzati, ma aspettano a dichiarare il loro amore al pubblico.

L’amore tra i due ragazzi e la risposta di Zorzi

Sembra dunque cosa fatta, ovvero che Zorzi e Stanzani siano ormai fidanzati, ma ci pensa lo stesso opinionista dell’isola a placare gli eccessivi quanto prematuri entusiasmi dei suoi fan, rispondendo che, a prescindere da tutto, i fatti che riguardano la sua vita privata sono unicamente di sua appartenenza e interesse.

Ecco infatti cosa ha dichiarato Zorzi in merito, tramite uno sfogo pubblicato su Instagram: “La mia vita privata è solo mia…Non sono io a chiamare i paparazzi…Tutto quello che esce è volere loro non mio…“. Tommy ha però voluto comunque rincuorare i suoi tantissimi fan, aggiungendo che, semmai dovesse nascere qualcosa tra i due, saranno i primi ad essere aggiornati: “Sarete i primi a sapere qualcosa quando ci sarà qualcosa da sapere…Dovrò essere sicuro su cosa vi dirò…“.

Insomma sembra che Zorzi sia stato capace di uscire da una situazione che sarebbe potuta diventare alquanto scomoda, in un modo molto elegante, evitando infatti di indispettire tutti coloro che seguono con gioia il ragazzo. Cosa accadrà dunque? Nascerà davvero l’amore tra Zorzi e Stanzani? Staremo a vedere.