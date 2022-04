Tommaso Zorzi e Stefania Orlando di nuovo in TV insieme: ecco dove

Tommaso Zorzi, circa un anno fa, un po’ a sorpresa ha deciso di lasciare Mediaset per unirsi a Discovery. Nelle scorse settimane viene poi annunciato come conduttore di “Tailor Made – Chi ha la stoffa?“, il programma britannico visto per la prima volta sulla BBC con la conduzione di Joey Lycett insieme ai due giurati Patrick Grant ed Esme Young.

L’altra trasmissione concessa da Discovery a Tommaso Zorzi è “Questa è casa mia“, ispirato chiaramente al programma “This is my house” della BBC. Il format consiste che quattro personaggi entrano in una casa e dicono: “Questa è casa mia”. L’unico problema che tre di loro stanno mentendo e solo uno sta dicendo la verità e l’obbiettivo è quello di scoprire il vero proprietario.

Le ultime voci su Tommaso Zorzi e Stefania Orlando

Nel cast di “Questa è casa mia”, come riportato testualmente dal sito “Blogo”, dovrebbe esserci Stefania Orlando: “I lavori sono in pieno svolgimento, ma TvBlog è in grado di aggiungere qualche tassello in più a ciò che sarà ‘Questa è casa mia’: il cast del programma vedrebbe la presenza di Stefania Orlando. Al momento non è chiaro quale sarà il suo ruolo, ma la firma dovrebbe essere cosa fatta”.

La stessa Stefania Orlando sembra aver deciso di legare il suo percorso lavorativo a Discovery, siccome nei giorni scorsi viene annunciata nel cast di “Stand Up! Comici in Prova” in onda su Nove insieme a Francesco De Carlo, Gianluca “Scintilla” Fubelli, Giuseppe Giacobazzi, Antonio Ornano e Debora Villa.

Tanta curiosità però è sulla possibile nuova collaborazione tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, che hanno stretto una bellissima amicizia ai tempi del “Grande Fratello Vip”. Sui social, e in particolar modo su Twitter, è stato lanciato l’hashtag “#Zorzando”, la fanbase di Stefania Orlando e di Tommaso Zorzi, ove i loro fan raccontano la loro amicizia.