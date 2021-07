Tommaso Zorzi e Rocco Siffredi insieme in Sardegna: il progetto top secret

Costantemente sulla cresta dell’onda – nonché al centro del gossip – da quando ha vinto il Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi è una fucina di nuovi progetti, televisivi e non. E così, in attesa di tornare sul piccolo schermo nelle vesti di giurato della prima edizione del Drag Race Italia, in onda su Discovery+, l’influencer e conduttore milanese ha in cantiere un altro impegno alquanto particolare.

Si tratta un di progetto nel quale collaborerà con la star del mondo a luci rosse nostrano, Rocco Siffredi. Non è la prima volta che il pornoattore e Zorzi si incontrano, visto che già qualche tempo fa l’ex gieffino lo aveva intervistato nel suo programma “Punto Z”. Ma quella in arrivo non sarà un’intervista, bensì una vera e proprima collaborazione.

Cosa bolle in pentola per Zorzi e Siffredi? La strana collabolazione

Di che natura, non è ancora dato saperlo. L’unica cosa che sappiamo è che Tommaso Zorzi sbarcherà presto in Sardegna proprio in compagnia di Rocco Siffredi. Il vincitore del GF Vip 5 ha voluto dare un’unica anticipazione ai suoi fan, e lo ha fatto imitando l’accento brasiliano con addosso una tuta dai colori arcobaleno, che sono quelli dell’inclusione, dalla pace e non da ultimo dei diritti del mondo LGBT.

Zorzi, poi ha stuzzicato i suoi fan facendo sapere loro che non ha intenzione di svelare nulla di più, e che per sapere cosa bolle in pentola dovranno attendere ancora un po’, quando il mistero verrà svelato. “Sempre su questi schermi”, ha specificao Zorzi, lasciando intendere dunque che il progetto coinvolge i social e Instagram nello specifico, dove viene seguito da oltre due milioni di followers.

Nel frattempo Rocco Siffredi continua a mostrarsi sui social come fa sempre, tra una provocazione e una storia Instagram ammiccante, pur senza esagerare per via dell’implacabile censura del network. Contrariamente a Tommazo Zorzi, l’attore e regista di film per adulti non ha dato alcuna anticipazione sul loro comune progetto.