Tommaso Zorzi e Francesco Oppini potrebbero essere ai ferri corti: l’indiscrezione

Nella casa del “Grande Fratello Vip” l’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini è stato al centro delle dinamiche del reality show condotto da Alfonso Signorini. Fin quando il figlio di Alba Parietti non ha deciso di abbandonare la trasmissione per il prolungamento del programma, i due sono stati tra i concorrenti più chiacchierati sui social network.

Come se non bastasse Tommaso Zorzi, durante uno sfogo con Cristiano Malgioglio, ha ammesso di provare dei sentimenti ancora più importanti rispetto a una semplice amicizia. Anche dopo la fine del reality i “Zorzini” sono stati visti insieme, e tra l’altro Francesco è stato invitato a una puntata de “Il Punto Z” e il “Maurizio Costanzo Show” in compagnia di Tommaso.

Possibili tensioni tra Tommaso e Francesco

Nelle ultime settimane Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno iniziato a far preoccupare i loro fan, siccome non si sono più visti insieme. A mettere in bilico l’amicizia tra i due nelle ultime ore è stata la pagina privata di Instagram “Whoopsee” ove pubblica un video ove entrambi sono presenti a un evento insieme ad altri volti noti del mondo dello spettacolo.

Ad attirare però l’attenzione dei fan è la completa assenza di complicità tra Tommaso e Francesco. Difatti, come riportato sempre da “Whoopsee”, entrambi avrebbero deciso di passare questo evento lontani l’uno dall’altro, evitando quindi in ogni modo di parlarsi. Ovviamente trattandosi solamente d’indiscrezioni bisogna prendere queste voci con le dovute attenzioni e aspettare un messaggio da parte dei diretti interessati.

E tra l’altro Oppini la scorsa settimana ha rilasciato un’intervista al settimanale “Nuovo” dove, parlando di Zorzi, non ha fatto presagire nessuna rottura: “Lo vedo provato fisicamente, penso che dovrebbe trovare il coraggio di provare a dire qualche no. Avrebbe fatto bene a staccare almeno un mese. Ha talento e lo vedrei meglio a condurre una trasmissione tutta sua piuttosto che a essere relegato nel ruolo di opinionista”.