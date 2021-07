Tommaso Zorzi attacca apertamente Matteo Salvini: "Mi fa pena"

Tommaso Zorzi ha sempre dimostrato di essere un personaggio che non ha peli sulla lingua. Non si è mai risparmiato quando c’era da prendere una posizione e di certo non lo farà mai. Nella casa del “Grande Fratello Vip”, questo suo lato lo ha portato a trionfare nel reality condotto da Alfonso Signorini e anche per questo, è stato scelto come opinionista a “L’isola dei famosi”.

A Zorzi, che ha da poco intrapreso una storia d’amore con il ballerino di “Amici”, Tommaso Stanzani, sta molto a cuore il DDL Zan. La proposta di legge contro l’omofobia è al centro dell’attenzione mediatica e non solo e ovviamente, anche l’influencer si è espresso. Nello specifico, Tommy si è apertamente scagliato contro Matteo Salvini e il partito della Lega.

L’influencer ha dichiarato che la Lega porta avanti i valori della famiglia tradizionale, ma il suo leader, Salvini appunto, non è l’esempio perfetto da seguire. Un uomo divorziato, con due convivenze alle spalle e che attualmente frequenta una ragazza che potrebbe essere sua figlia. Non si è risparmiato in niente Tommy, andandoci poi veramente giù pesante.

“Non vorrei peccare di superbia, ma forse lo farò. Per un ragazzo come me che ha viaggiato il mondo, che ha frequentato le scuole inglesi, che da quando ero molto piccolo sono sempre stato abituato ad avere una mentalità a 360 gradi, quando guardo Matteo Salvini, credetemi, mi fa pena“, queste le parole forti dell’influencer che ha dichiarato che Salvini gli fa pena.

Tommy non ha però chiuso così, difatti ha attaccato il leader della Lega anche sul caso dell’assessore leghista di Voghera che ha ucciso un uomo straniero in piazza. Zorzi si è domandato se fosse stato il contrario, se Salvini avesse risposto allo stesso modo (caricando il video dove il leader si è espresso in merito) oppure si trattava del “ragazzo marocchino che arriva in Italia per uccidere“.