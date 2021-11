Tommaso Zorzi annuncia di aver lasciato Mediaset e parla del GF Vip: "Mi sento solo con 3 ex concorrenti"

Tommaso Zorzi, che ha mosso i primi passi nel mondo televisivo con una partecipazione a “#Riccanza”, il reality show in onda su Sky, Now e TIMvision, ottiene la sua fama durante la quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, altro reality condotto da Alfonso Signorini in cui riesce a uscirne da vincitore in maniera piuttosto netta.

Questa sua avventura all’interno della casa gli consente di ottenere una popolarità incredibile, venendo spesso chiamato da Maurizio Costanzo nel suo “Maurizio Costanzo Show” e ottenendo la conduzione de “Il Punto Z“, la trasmissione in onda su Mediaset Play, e “Facciamo finta che“, il programma radiofonico in onda su R101 con la presenza di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri.

Il futuro di Tommaso Zorzi

A quanto pare, dopo un incredibile successo ottenuto su Mediaset, Tommaso vuole cambiare aria e provare nuovi progetti per il suo futuro televisivo. Intervistato sul settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, l’influencer afferma di aver rifiutato un format in prima serata su Italia 1 che, secondo i piani, doveva essere un progetto a lunga durata. Nonostante questo ci tiene a ringraziare Mediaset per l’incredibile opportunità concessa e per questo motivo non esclude un suo ritorno in futuro.

Parlando del suo rapporto con Maurizio Costanzo rivela: “Mi consiglia, ci divertiamo e cantiamo anche insieme le canzoni napoletane. In lui ho trovato un papà televisivo. In radio a volte lui, scherzando, mi dice che il vecchio tra i due sono io. Forse ha ragione”.

Sulla sesta edizione del “Grande Fratello Vip” dichiara di ammirare molto Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli, mentre tra i concorrenti apprezza molto Manuel Bortuzzo. Infine, parlando della sua vittoria, ha voluto lanciare una frecciatina molto sottile a Francesco Oppini: “Non ho perso di vista Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta. Con gli altri non è che ci siano cattivi rapporti, non ce ne sono proprio“.