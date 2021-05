Tommaso Zorzi abbandona temporaneamente Instagram dopo aver difeso Fedez

Il concertone del primo maggio del 2021 verrà ricordato, nei prossimi anni, grazie al discorso fatto da Fedez sul palco di piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Qui il rapper si scaglia contro la Lega e Matteo Salvini, accusandoli di essere un ostacolo dietro all’approvazione del Ddl Zan.

Sta facendo discutere pure la presunta censura fatta dalla Rai 3, e dal vicepresidente Ilaria Capitani, in cui gli chiedono di cambiare il testo del proprio discorso. Come poi visto sul palco il cantante continua imperterrito con il proprio pensiero, esprimendo il suo desiderio di spezzare una lancia a favore del disegno di legge.

Le parole di Tommaso Zorzi

Tra i tantissimi ad aver commentato il discorso di Fedez sul palco è l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” Tommaso Zorzi. Il ragazzo si dichiara convinto che un artista deve essere libero di esprimere il proprio pensiero, ricevendo però molti commenti negativi dai suoi follower.

Per questo motivo, con due storie di Instagram, cerca di chiarire il suo discorso prima di “sparire” dai social: “Come ha detto Fedez, un’artista deve poter salire su un palco senza essere censurato. Anche se non sei d’accordo con il contenuto. Come hanno fatto Pio e Amedeo. Non sono d’accordo con il loro discorso ma hanno avuto la possibilità di farlo perché è giusto così”.

Per l’attuale opinionista de “L’isola dei famosi” difatti un grande cambiamento può avvenire solamente quando le persone hanno la possibilità di potersi esprimere dinanzi alle telecamere, anche se il pubblico potrebbe non condividere lo stesso pensiero.

Circa un ora dopo continua a chiarire il suo discorso con un’altra storia su IG, in cui ricorda che mercoledì scorso ha pubblicato sul proprio profilo Instagram dicendo le stesse e identiche cose che poi qualche giorno viene ripetuto da Fedez durante il concertone del primo maggio.

Ammette poi che, soprattutto nell’ultimo periodo, molte persone alle quali non hanno un parere del tutto positivo su di lui, stanno facendo di tutto per ferirlo: “Non vi nascondo che fa male. Non vi nascondo che non è facile acquisire la consapevolezza che tutto quello che farai sarà soggetto ad uno scrutinio severissimo. Io sono sempre rimasto fedele ai miei principi, con il mio tono, ma coerente. Mi dispiace non poterla vivere con maggiore serenità. Da parte mia e da parte vostra. Forse è questione di tempo”.

Per il momento Zorzi non pubblica una storia su Instagram da circa venti ore, una vicenda alquanto strana per un ragazzo spesso attivo sui social network. Intanto i fan hanno lanciato su Twitter l’hashtag “#tivogliobenetommy“, ove gli stanno mostrando tutta la sua vicinanza in seguito alle critiche ricevute.