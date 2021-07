Tommaso Eletti spiega il motivo del tradimento a Valentina: "Sono possessivo con il suo corpo"

Il tradimento di Tommaso Eletti nei confronti di Valentina Nulli Augusti, una delle coppie dell’ultima edizione di “Temptation Island” condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, sta facendo ancora discutere. Il tutto inizia per l’enorme gelosia che prova il 21enne nei confronti della sua amata, ove sin da subito mostra di essere molto possessivo.

Tommaso ha dichiarato che sin da subito Valentina avrebbe dovuto rispettare alcune regole ferree, come non mostrare il suo corpo e indossare solamente il costume a un pezzo. Una volta che queste promesse non sono state mantenute il ragazzo cade nello sconforto, lasciandosi andare alla single Giulia Cerin e scambiandosi vari baci. Al falò i due si lasciano, ma la tentatrice su Instagram afferma che tutt’oggi è ancora senza fidanzato, quindi a quanto pare la conoscenza con Tommaso è terminata immediatamente.

L’intervista di Tommaso Eletti

Sicuramente nella terza puntata di “Temptation Island” dovrebbero uscire ulteriori dettagli sulla storia d’amore tra Tommaso Eletti e Valentina Nulli. Intanto il neo diplomato, intervistato dal settimanale “Uomini e donne magazine“, ha voluto chiarire i motivi del perché abbia deciso di baciare Giulia e tradire la sua fidanzata.

Parlando dell’avventura di Valentina in Sardegna, Tommaso afferma di aver apprezzato poco l’abbigliamento usato da lei: “Vuole fare la sensuale per gli altri ragazzi. Perché si mette queste cose? Io sono possessivo con il suo corpo. Mi aveva promesso che non avrebbe messo in mostra nulla”.

Mentre sulla loro storia d’amore dichiara: “Tra me e Valentina c’era un amore folle, un amore che non finisce così da un giorno all’altro. Anzi, credo sia difficile che svanisca così semplicemente dimenticandosene, è impossibile. Io e lei non potremo mai essere amici perché c’è una magia tra di noi: ogni volta che ci vediamo ci riattacchiamo come due calamite. Abbiamo superato litigate dopo le quali altre coppie si sarebbero lasciate“. Dalle sue parole sembra che ne parli al passato, ma non vanno esclusi ulteriori colpi di scena nelle prossime settimane.