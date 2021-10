Tommaso Eletti dopo il "GF Vip" punta a "L’isola dei famosi" e al cinema

L’esperienza di Tommaso Eletti al “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini, è stato un vero e proprio flop. Il ragazzo, che è entrato negli studi di Cinecittà con l’obbiettivo di ripulire la propria immagine dopo l’esperienza fallimentare a “Temptation Island Vip”, ha fallito nel suo scopo.

Per il momento a godere del suo flop sembra essere la sua ex fidanzata Valentina Nulli Augusti, che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe sempre più vicina a far parte del “GF Vip”. A quanto pare però i sogni di Tommaso Eletti nel continuare a lavorare in televisione non sono ancora finiti, siccome sembra avere le idee chiare sul proprio futuro.

L’intervista rilasciata da Tommaso Eletti

Iniziando a parlare di Valentina nella sua intervista a “Super Guida Tv“, Tommaso rivela che la sua ex sarebbe entrato nella casa, facendo tra l’altro una figuraccia per aver attaccato sia a lui che gli altri concorrenti, con il solo scopo di poter far parte del programma da concorrente.

Ammette di aver partecipato al programma con lo scopo di ripulirsi l’immagine, ma non si meraviglia della sua eliminazione: “Mi aspettavo di essere eliminato perché fuori c’è molta gente che è invidiosa e che mi odia. Molti sono rimasti fermi all’esperienza di “Temptation Island”. Con Francesca sapevo che sarei uscita sicuro mentre con Davide forse ero sicuro di potermi salvare. I tanti haters che ho mi hanno buttato fuori”.

Tommaso è comunque convinto di essere riuscito a far cambiare le idee al pubblico da casa, siccome durante la sua breve esperienza al “GF Vip” ha parlato sempre bene di Valentina, mentre quest’ultima nelle due ospitate avrebbe fatto conoscere il suo vero carattere.

Sul suo futuro invece sembra avere le idee chiare: “Sicuramente mi piacerebbe partecipare a ‘L’isola dei famosi‘. Sarebbe una bella sfida mentale e fisica. Poi mi hanno proposto di lavorare nel cinema però devo studiare. Valuterò man mano le proposte che arriveranno”. Invece si dichiara non interesato a “Uomini e Donne“, e accetterebbe la proposta di Maria De Filippi solamente dopo una grande offerta economica.