Tom Hanks e Rita Wilson festeggiano 33 anni insieme

Tom Hanks e Rita Wilson festeggiano il loro anniversario! La famosa coppia ha infatti raggiunto questo venerdì il 33esimo anno di matrimonio, e l’attrice ha celebrato l’occasione con un post su Instagram. La Wilson ha postato una foto che la ritrae con il marito scrivendo: “33 anni di matrimonio con il mio migliore amico, il mio amante, il mio uomo. L’amore vince“.

Tantissimi i commenti da celebrità che hanno fatto gli auguri alla coppia, tra cui Cindy Crawford, Julia Louis-Dreyfus e Camila McConaughey. Anche il figliastro, l’attore Colin Hanks, ha commentato “Felice anniversario, ragazzi pazzi”. Hanks e la Wilson, che hanno entrambi 64 anni, si sposarono il 30 aprile del 1988.

I due si conobbero nel 1981 sul set del telefilm “Henry e Kip”, ma all’epoca Tom era sposato con la prima moglie Samantha Lewes, dalla quale ha divorziato nel 1987. Rita e Tom si incontrarono nuovamente nel 1985 girando il film “Un ponte di guai”, e scattò definitivamente la scintilla che portò al tradimento di Hanks ed al suo divorzio dalla prima moglie. Per sposare Rita, Tom si convertì alla Chiesa Greca Ortodossa, di cui lei è membra.

La coppia ha avuto due figli, Chester Marlon, detto Chet, nato nel 1990 e Truman Theodore, nato nel 1995. Tom ha inoltre avuto due figli con la prima moglie, l’attore Colin nato nel 1977 e l’unica figlia femmina della star, Elizabeth Ann, nata nel 1982.

Lo scorso anno quando la pandemia di Covid stava iniziando a diffondersi in tutto il mondo, Tom e Rita furono tra le prime celebrità ad annunciare di essere positivi a marzo del 2020. “Penso che avere il virus insieme allo stesso momento abbia reso tutto più semplice“, ha commentato in seguito la Wilson. “Ci prendevamo cura l’uno dell’altra, la pressione non era tutta su una sola persona, capivamo quando avevamo bisogno di una pausa. Siamo stati fortunati ad essere in una situazione in cui capivamo cosa stava passando l’altro“.