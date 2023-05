Tom Cruise interessato a Shakira dopo l’incontro al Grand Prix: "È anche più bassa di lui"

Ad oltre 10 anni dal divorzio con la sua terza moglie, Tom Cruise avrebbe rivelato di essere intenzionato ad intraprendere una nuova relazione con una donna celebre. L’attore americano sarebbe infatti fortemente interessato alla cantante Shakira, dopo averla incontrata a Miami nel corso del fine settimana.

L’attore di “Mission Impossible” e la cantante di “Hips Don’t Lie” sono stati fotografati insieme durante il Gran Premio di Formula 1 a Miami durante il weekend, ed una fonte ha detto in esclusiva a Page Six: “È estremamente interessato a provarci con lei, c’è chimica“. Domenica, la star di “Top Gun: Maverick” e la cantante colombiana hanno trascorso del tempo insieme sulla griglia di partenza della gara, e sono state visti chiacchierare in una suite di ospitalità privata.

“Shakira ha bisogno di un cuscino morbido su cui atterrare, e quello potrebbe essere Tom“, dice la fonte , aggiungendo che l’attore ha il vantaggio di essere “un uomo di bell’aspetto, ed ha talento“. La fonte ha anche dichiarato che per la star di “Intervista col Vampiro” c’è anche un altro importante lato positivo nella sua attrazione verso Shakira: “Lei non è più alta di lui“. Cruise è infatti alto 1 metro e 73, mentre la pop star è alta 1 metro e 58. Cruise sarebbe così preso dalla diva del pop che le avrebbe inviato dei fiori.

Cruise, 60 anni, è pubblicamente single dal divorzio da Katie Holmes nel 2012, ed è stato recentemente rivelato che non ha alcun rapporto con la figlia 17enne Suri. Precedentemente è stato sposato con Nicole Kidman, con la quale aveva adottato i figli Isabella e Connor, e con Mimi Rogers in prime nozze, l’attrice che lo introdusse a Scientology.

Shakira, 46 anni, si è separata lo scorso giugno dal suo compagno Gerard Piqué, 36 anni, tra le accuse di tradimento con la sua attuale fidanzata, Clara Chia Marti. Shakira e Piqué sono stati insieme per 12 anni e hanno due figli, Sasha, 8 anni, e Milan, 10 anni. Dopo la fine della relazione, la cantante ha lasciato la Spagna per trasferirsi a Miami.