Tiziano Ferro si è sposato: prima negli USA, poi a Sabaudia con una cerimonia blindata

Prima su Dagospia e poi su Vanity Fair è arrivata la conferma delle nozze di Tiziano Ferro. Il noto cantante italiano, di 39 anni, si è sposato con il suo compagno americano Victor Allen, di 54 anni. Nel 2010 il cantante ha dichiarato la sua omosessualità attraverso il suo libro “Trent’anni e una chiacchierata con papà“. Tiziano Ferro è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata ed è proprio questo che lo ha spinto a trasferirsi in America per poter vivere una vita normale, senza essere ossessionato dalla stampa e dall’assalto dei fans.

Le nozze italiane si sono svolte con il rito civile il 13 luglio alle ore 18. La cerimonia si è svolta a casa del cantante, a Sabaudia, in provincia di Latina. I giornalisti Vanity Fair e Dagospia affermano che alla cerimonia erano presenti una quarantina di amici stretti. Ovviamente alla cerimonia erano presenti anche i genitori di Tiziano Ferro, Giuliana e Sergio e secondo alcune testimonianze sembra che durante la cerimonia il cantante si sia rivolto a loro ringraziandoli attraverso un discorso post-cerimonia. Successivamente si è svolta una cena, anch’essa blindata.

La prima immagine ufficiale della cerimonia è stata pubblicata da Vanity Fair con la dichiarazione “Il matrimonio è una cosa sconvolgente. Per Victor faccio un’eccezione. Perché con il matrimonio lui entra a far parte della mia famiglia e questa è una verità che non si può tacere.” Si sono sposati a Sabaudia con il rito civile ma in realtà erano già sposati segretamente a Los Angeles dal 25 giugno. Gli sposi portano le fedi e su quella di Allen è incisa la data delle nozze italiane mentre su quella di Ferro la data delle nozze americane.

Dalle notizie trapelate tutti i regali di nozze statunitensi sono stati donati ad un centro di salvataggio per cani, mentre i doni delle nozze dell’unione civile italiana sono state donate al reparto oncologico dell’ospedale di Latina. A tutt’ora sono poche le informazioni disponibili sul marito di Tiziano Ferro. Victor Allen ha 54 anni ed è di Los Angeles, città in cui Tiziano Ferro si è trasferito da qualche anno. I due stanno insieme da tre anni, nel 2007 erano stati paparazzati insieme a Taormina in Sicilia. Qualche tempo fa il cantante ammise che stava pensando al matrimonio ed ora il sogno si è avverato.

La prima relazione omosessuale di Ferro risale al 2011 ed è durata 4 anni, il cantante ha impiegato molto tempo per capire la sua omosessualità, dichiarando di essere andato in analisi a 28 anni perché non riusciva più a vivere. In un paio d’anni ha compreso di essere omosessuale e poi, all’apice della carriera, ha deciso di raccontarlo a tutti. Che cosa posso pensare di chi fa esattamente il contrario? Non ne condivido i valori, nè la posizione. Non provo stima, mi dispiace”.