Tiziano Ferro gela Fedez: "L’ho perdonato, però…"

Ascolta questo articolo

Tiziano Ferro è ha lanciato un affondo nei confronti del rapper Fedez, che in un brano del 2011 lanciò un duro attacco omofobo contro il cantante di Latina. Il commento di Tiziano è arrivato nel corso di una intervista con il quotidiano online Leggo per promuovere l’uscita del suo ultimo disco, “Il mondo è nostro“.

Durante l’intervista viene chiesto a Ferro se abbia perdonato Fedez per le parole del brano “Tutto il contrario“, estratto dal primo disco del rapper “Penisola che non c’è” del 2011. Nella canzone, il marito di Chiara Ferragni intonava: “Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing. Ora so che ha mangiato più würstel che crauti. Si era presentato in modo strano con Cristicchi. Ciao sono Tiziano, non è che me lo ficchi?“.

Ferro ammette: “Io ho perdonato e vado avanti. Ma quella canzone è lì, a fare streaming e a produrre ricchezza. E io parlo di me, di quello che ho subìto e delle offese che continuerò a ricevere ascoltandolo quando qualcuno lo suona, perché quel brano non è stato ritirato dal mercato“. La canzone nel tempo non è stata censurata e modificata, nonostante Fedez sia stato pubblicamente un ardente sostenitore del ddl Zan.

Da parte sua, il rapper era già intervenuto sulla vicenda nel 2019, quando Tiziano per la prima volta lo accusò di bullismo per il suo brano. “Mi fa strano dover rendere conto di una canzone che ho scritto dieci anni fa, era ancora underground, non avevo una casa discografica né un pubblico. A 19 anni si è delle persone completamente diverse“, aveva detto Fedez, aggiungendo che la sua intenzione non era quella di offendere Ferro, e lo aveva invitato a fare qualcosa insieme sul tema dell’omofobia e del razzismo.

“È facile invitare le persone a prendere un caffè“, bacchetta Tiziano, dicendo di aver sempre pagato per intero quando si è trovato ad aver sbagliato nel suo passato. “Io non sono uno dalle mezze misure. Quando e se offenderò qualcuno chiederò scusa, o ci rimetterò la faccia“.