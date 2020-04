Tiziano Ferro adotta due Dobermann: "Abbandonati perché non sapevano aggredire"

Chi segue il cantante sa bene quanto Tiziano Ferro ami i cani, animali da lui considerati dei veri e propri angeli. Fece molta tenerezza il suo annuncio della morte della sua piccola cagnolina Piper. Nonostante tutto il cantante ha comunque deciso di non privarsi per sempre dell’amore di un animale, adottando altri cani, dando loro la possibilità di essere amati.

Nonostante infatti il dolore della perdita di Piper sia stato forte, il cantante ha deciso di guardare avanti, di voltare pagina; seppur il dolore non si affievolirà mai, vuole comunque poter salvare qualche piccola creatura dalla strada o dal canile. A tal merito infatti Ferro e suo marito Victor Allen hanno preso la bellissima decisione di adottare ben due cani.

I cani in questione sono stati abbandonati dal precedente padrone, perché erano stati considerati poco aggressivi e poco adatti alla caccia. I cani sono due Dobermann, che sepur non di razza pura, sono di una dolcezza infinita. Ferro ha pubblicato una foto dei cani sui suoi social network presentandoli.

Infatti nel post di Tiziano si legge: “Vi presento Ellie e Beau: 7 e 8 anni, abbandonati perché non sapevano cacciare, aggredire e perché non essendo puri Dobermann non potevano concepire cuccioli da 3000€. La dolcezza più infinita, l’amore e la gratitudine che solo queste anime sanno dare“.

Inoltre il cantante di Latina ha sottolineato, a più riprese, la notizia fake riguardante il fatto che gli animali domestici, cani inclusi, siano dei vettori del Covid-19, provocando ovviamente nelle persone non poche preoccupazioni; i medici e il personale addetto non hanno mai confermato questa ipotesi e nessuno ne ha avvalorato la teoria.

Ferro infatti a tal proposito ha affermato che tutto questo è assolutamente falso, aggiungendo: “Gli animali domestici non contagiano nessuno. In compenso ti migliorano la vita. Pensateci se potete e magari considerate cani adulti che nessuno vuole. Ellie e Beau, tranquilli che in canile non ci tornate più. Benvenuti a casa“.