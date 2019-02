Tish svela il significato dei puntini sulle guance

Ci avviciniamo alla fase finale di “Amici“, manca poco per il “Serale“. Le sfide sono sempre più vive e gli alunni sempre più bravi e più sicuri di se stessi. Tra i tanti ad ambire alla maglia verde, che vuol dire accesso alla “Fase Serale“, c’è senza dubbio Tish. La giovane promessa ha conquistato sin da subito la simpatia da parte del pubblico, ma anche dei professori. Oltre che ad avere una spledida voce, Tish ha una caratteristica fisica che ha incuriosito tutti: due puntini sulle guancie che – lo ha detto da subito – non sono tatuaggi.

Secondo alcuni, i due puntini, potrebbero avere il significato delle lacrime, secondo altri, invece, potrebbe essere una sorta di trucco e, anche sui social, “ognuno dice la sua“. Nell’ultima puntata di Sabato di Amici è stata la stessa alunna a svelare il significato di quei due puntini eliminando, in questo modo, ogni dubbio ed ogni fantasia.

Il significato dei puntini di Tish

La ragazza ha raccontato che all’età di circa 14 anni aveva il “difetto” di truccarsi in maniera sproposita, forse anche un pò stravagante. Voleva essere diversa. Nonostante tutto veniva sempre copiata, non solo dalle amiche, ma anche da chi le era poco simpatica. Si lamentava che non riusciva ad essere unica, sino a quando non le venne in’idea.

Decise di disegnarsi due puntini sulle guance perchè era convinta che “nessuna aveva tanto coraggio da disegnarsi la faccia“. In effetti si verificò quanto aveva previsto. Nessuno la imitò e nessuno si disegnò i puntini sulle guancie.

Finalmente era riuscita ad essere unica. Da quel giorno, tutte le mattine, con la sua amata matita, si disegna gli inseparabili puntini. Ecco svelato il segreto dei puntini sulle guance di Tish. La domanda che potrebbe sorgere ora è: “Ma se riuscisse ad entrare nella fase finale del programma e qualche fans decidesse di imitarla, come si comporterebbe?“