Tinì Cansino parla della sua esperienza a U&D e del perché interviene poco in trasmissione

Il talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi, “Uomini e Donne“, è composto da ben tre opinionisti. Oltre a Gianni Sperti e Tina Cipollari, anche Tinì Cansino occupa una seduta in studio per poter esprimere le proprie opinioni in merito alle dinamiche dei due troni, classico e over. Mentre Tina e Gianni intervengono costantemente, Tinì lo fa molto meno.

Tanti non ricordano nemmeno la sua presenza, al punto che la scena viene completamente assorbita dall’esplosività della Cipollari e dalla risata inconfondibile di Sperti. Il continuo silenzio della Cansino, in realtà fa molto rumore e in molti si domandano per quale ragione l’opinionista non intervenga praticamente mai. A rompere il silenzio ci ha pensato proprio l’ex soubrette del “Drive-in”.

Tinì ha rilasciato un’intervista al magazine ufficiale di “Uomini e Donne”. L’opinionista ha spiegato per quale motivo interviene poco in puntata e cosa ne pensa della De Filippi. “Come mai? Perché sono misteriosa. Faccio l’opinionista ma non amo dare le classiche opinioni. Però sono contenta e grata per essere lì. Maria de Filippi? Cosa penso di lei? Meravigliosa, metto la mano sul cuore per lei“, queste le parole della Cansino.

Tinì ha poi aggiunto che apprezza molto tutti i protagonisti che sono in trasmissione, che con coraggio decidono di mettersi in gioco, provando e facendo provare forti emozioni. L’opinionista ha poi svelato cosa in realtà la faccia arrabbiare: “Mi arrabbio quando i protagonisti di Uomini e Donne si attaccano o si feriscono“. La donna ha poi ammesso di trovarsi molto bene sia con Tina che con Gianni.

La Cansino ha poi dichiarato che ha le sue coppie preferite e si tratta soprattutto di tutti coloro che hanno lasciato innamorati la trasmissione e oggi vivono felici insieme. E’ infine arrivato il commento sul suo passato professionale. Tinì ha ammesso che non ama rivedere quello che ha fatto e che ormai si tratta di cose che appartengono al suo passato. Grazie all’intervista abbiamo avuto la possibilità di conoscere meglio l’opinionista “misteriosa”, come ama definirsi.