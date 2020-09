Tina Cipollari, Vincenzo Ferrara e Gianluca Nalli: mano nella mano per le strade di Firenze

Siamo abituati a vederla in tv, più esplosiva e irriverente che mai. Tina Cipollari è l’opinionista più famosa della televisione italiana, che non ha peli sulla lingua. Spumeggiante, frizzante e infuocata, tutti ormai conosco le sue reazioni e ne sa qualcosa Gemma Galgani. Tra le due donne difatti, non scorre buon sangue e quando appaiono insieme in video, a “Uomini e Donne”, lo spettacolo trash è assicurato, con liti forti e intense.

Ma non è soltanto questo Tina. La Cipollari è anche una donna e una mamma. Separata da qualche anno dall’hair stylist Kikò Nalli, dal quale ha avuto tre figli, Matthias, Francesco e Gianluca, l’opinionista è oggi felice accanto a Vincenzo Ferrara, noto ristoratore fiorentino. Sul legame tra Tina e Vincenzo se ne sono dette di tutti i colori, difatti un giorno il gossip li vede prossimo ai fiori d’arancio e quello seguente invece li da in crisi certa.

Ci ha pensato la Cipollari però a mettere a tacere tutte le voci. Ricordiamo che i due vivono una storia a distanza, difatti l’opinionista abita a Roma mentre Ferrara a Firenze e quando è libera dagli impegni professionali, la vamp raggiunge il suo compagno in Toscana. Questa volta, il settimanale “Nuovo” l’ha pizzicata per le strade fiorentine, in compagnia di Ferrara e di Gianluca Nalli, terzogenito di Tina e Kikò Nalli.

Prove di famiglia allargata per la vamp. La sequenza delle immagini, mostrano Gianluca che saluta affettuosamente Ferrara quando arriva e poi tutti e tre, con mascherina in volto, proseguono mano nella mano la loro passeggiata. Gli uomini portano le buste della spesa e la Cipollari al centro li tiene per mano. La vamp poi bacia il suo uomo e stringe la mano di suo figlio a mo’ di braccio di ferro.

La complicità è palese e anche tra Gianluca e Vincenzo traspare un ottimo rapporto, difatti Ferrara abbraccia affettuosamente Nalli. I tre hanno fatto la loro passeggiata e sono poi tornati a casa del ristoratore. Se in tv siamo abituati a vederla sempre su di giri, Tina è anche una mamma e una compagna dolce e premurosa e l’ottimo rapporto esistente tra i suoi figli e il suo compagno è un segnale molto importante.

Dunque, la Cipollari ha messo a tacere tutte le malelingue, mostrandosi pubblicamente felice e serena accanto a Ferrara. Diversamente dal suo ex marito, che invece ha da poco ufficializzato la rottura con la professoressa conosciuta all’interno della casa del “Grande Fratello”, Ambra Lombardo.