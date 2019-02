Tina Cipollari, un hater attacca uno dei suoi figli su Instagram: "Sei grasso come tua madre!"

Tina Cipollari, che tutti conosciamo per essere la vamp eccentrica e senza peli sulla lingua di Uomini e Donne, ha ricevuto delle pesanti offese sotto una foto postata sul suo profilo Instagram. Tina infatti recentemente ha voluto omaggiare i suoi tantissimi follower con uno scatto di famiglia che la ritrae assieme ai suoi due figli durante una vacanza.

Gli hater però non sembrano aver gradito la bellissima immagine e immediatamente si sono scatenati con dei commenti alquanto pesanti ed indescrivibili. Questa volta però i detrattori non hanno preso di mira l‘opinionista di Uomini e Donne direttamente ma bensì suo figlio attaccandolo sul suo aspetto fisico.

“Tina.. Metti a dieta il secondo” e ancora “Sei grasso come tua madre” si legge infatti sul profilo Instagram della vamp di Viterbo. Tina al momento non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito ne ha deciso di prendere provvedimenti contro chi si è degnato di offendere suo figlio ma non è detto che non lo faccia nei prossimi giorni.

Se da una parte c’è chi ha deciso di riversarsi sul profilo della Cipollari per attaccare lei e il suo pargolo, dall’altra in molti le hanno fatto i complimenti per il suo look molto giovanile rispetto ai vestiti ampi e colorati messi durante i troni di Uomini e Donne. Secondo i suoi fan, il suo stile “di tutti i giorni” le sta molto meglio e dovrebbe pensare di utilizzarlo anche nel parterre di Queen Mary.

Non ci resta dunque che attendere per vedere quale sarà la reazione della vamp di Viterbo che nel frattempo continua a vivere la sua storia d’amore con lo chef Vincenzo Ferrara e con il quale sembra essere addirittura pronta a convolare a nozze. Nel frattempo l’opinionista però non manca di trascorrere del tempo anche con i suoi bellissimi figli avuti con l’hairstylist Kikò Nalli in barba a tutti i detrattori.