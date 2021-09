Tina Cipollari tradita da Vincenzo? Svelata tutta la verità

Nelle ultime settimane ha tenuto banco la fine della storia d’amore tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara. L’opinionista più famosa della televisione italiana, volto di punta a Uomini e Donne, ha detto addio al suo compagno. L’annuncio è arrivato direttamente dalla Cipollari, la quale, durante la registrazione della prima puntata di Uomini e Donne, ha dato personalmente la notizia.

Non è la prima volta che Tina e Vincenzo si separano. Già in passato vissero un momento di burrasca e anche in quel frangente, fu la vamp a informare i fan attraverso il proprio profilo Instagram. I due poi decisero di riprovarci e tutto sembrava andare per il verso giusto. Si è spesso vociferato di fiori d’arancio all’orizzonte, ma così non sarà. Riguardo la rottura bis, è serpeggiato un gossip davvero infuocato.

Sempre più insistenti si sono fatte le voci secondo cui, tra l’opinionista e il ristoratore fiorentino, la storia sarebbe terminata perché lui avrebbe tradito Tina e addirittura lo avrebbe fatto con un’ex dama di Uomini e Donne. L’identità dell’ipotetica dama è sempre rimasta segreta, ma il gossip è cresciuto giorno dopo giorno. Adesso, un amico della Cipollari è intervenuto per ristabilire la verità e spiegare come stanno realmente le cose.

Secondo quanto si apprende dal magazine NuovoTv, l’uomo ha categoricamente smentito la notizia del tradimento. “Bugie! Che ha Tina hanno fatto male“, ha svelato la fonte. Dunque è tutta una bufala, dietro la separazione tra Tina e Vincenzo non vi è alcun tradimento. Si vocifera anche che lui stia frequentando un’altra donna, ma anche in questo caso, nulla di certo.

Le malelingue hanno fatto soffrire molto la vamp, come ha ammesso l’amico. Quando la stessa Cipollari ne ha dato notizia, ha poi aggiunto: “Motivi riservati e personali“, senza andare oltre. Da qui la divulgazione del possibile tradimento. Al momento, la motivazione che ha spinto i due a separarsi resta un mistero, una cosa però è certa: non vi è stato alcun tradimento da parte di Vincenzo ai danni di Tina.