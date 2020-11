Tina Cipollari svela le sue fragilità: "Sono piena di paure"

Siamo abituati a vederla in televisione più forte che mai. Esplosiva, vulcanica, senza peli sulla lingua, Tina Cipollari è la storica opinionista di “Uomini e Donne”. Presenza costante e imprescindibile nel talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi. Da circa 20 anni Tina è la protagonista assoluta di “Uomini e Donne” e non perde occasione per bacchettare tutti i protagonisti.

Dame e cavalieri del trono over, sono i suoi “bersagli” preferiti. L’opinionista difatti non perde occasione per attaccare e criticare i loro modi di fare, gli atteggiamenti assunti e soprattutto ogni motivo è buono per scagliarsi contro la sua nemica di sempre: Gemma Galgani. Tina però non è solo quella che vediamo in televisione, la Cipollari è anche altro, molto altro.

Se da un lato è la donna forte ed esplosiva che siamo abituati a vedere, dall’altro è una persona fragile, con le use ansie e le sue paure. Attraverso un’intervista rilasciata al magazine “TelePiù”, la Cipollari ha raccontato proprio di questo suo lato inedito. “Sono una donna fragile, piena di paure e una mamma apprensiva“, ha dichiarato Tina.

L’opinionista ha poi parlato della trasmissione e soprattutto ha espresso il suo pensiero in merito all’ibrido tra trono classico e trono over, così come la sua visione sulle dame e i cavalieri che animano i rispettivi parterre. “L’incontro tra i giovani e i cavalieri/dame crea nuove dinamiche, anche se tutti parlano parlano e poi quagliano poco“, ha asserito la Cipollari.

Insomma, secondo Tina gli over fanno e dicono tanto ma poi quando arriva il momento di concretizzare, si tirano indietro. In chiusura, non poteva mancare l’ennesima stoccata a Gemma. Tra la Cipollari e la Galgani non scorre buon sangue e anche in questo caso, l’opinionista non ha perso tempo per dichiarare cosa pensa della dama torinese: “E’ più furba di quello che vuole far credere. E’ una cornacchia bugiarda. Lei crea le polemiche“.