Tina Cipollari stronca il flirt tra Kikò e Ambra Lombardo del GF16: "Nulla in contrario, ma l’amore è un’altra cosa"

Tina Cipollari, la storica opinionista del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne”, è tornata a far parlare di sé, dopo l’intervista al settimanale di gossip “Sono”, grazie ad alcune dichiarazioni fatte nelle ultime ore sul suo profilo nel noto social network di condivisioni d’immagini Instagram, dove ha fatto dei dovuti chiarimenti circa la storia d’amore tra l’ex marito e Ambra Lombardo.

La parole della Cipollari sulla nuova liaison dell’ex marito avevano scatenato una bufera mediatica sui social, dove l’opinionista si è più volte espressa negativamente nei riguardi della nuova fiamma di Nalli, una storia nata all’interno della casa di Cinecittà del reality show di Canale 5 “Grande Fratello”.

Tina Cipollari parla del flirt tra Kikò e Ambra

La Cipollari, si sa, non ha certo timore alcuno nel dire il suo pensiero su fatti e persone, ed anche in occasione del nuovo flirt di Kikò non ha potuto trattenersi dal dire la sua, bocciando praticamente la storia d’amore tra l’ex marito Chicco Nalli e la professoressa Ambra Lombardo. In molti hnno fatto notare come la Cipollari sia stata piuttosto ingiusta nell’attaccare la Lombardo, anche in virtù del fatto che l’opininista dopo la separazione da Nalli ha voltato pagina, fidanzandosi con il ristoratore fiorentino Vincenzo.

La nemica di Gemma Galgani ha quindi voluto fare chiarezza sulle sue parole e mettere a tacere il crescente sentiment negativo nei suoi riguardi che serpeggia tra i social, in tal senso le sue parole pronunciate in una recente Instagram Story: “Non ho oggi e non avrò sicuramente domani nulla in contrario al fatto che il mio ex marito, a cui auguro tutta la felicità, il bene di questo mondo, e lunga permanenza nella casa del Grande Fratello, possa rifarsi una vita con Ambra o con chiunque altra sia” – quindi proseguendo il suo lungo sfogo ha ammesso – “se permettete, non sono io a dover scegliere per lui, anzi, vi dirò, una professoressa in “casa” sarebbe molto “utile” visto che i nostri tre ragazzi frequentano ancora la scuola dell’obbligo“.

La storica vamp, che deve la sua fama e notorietà a Maria De Filippi che l’ha lanciato con “Uomini e Donne”, chiarisce che: “L’unico vero appunto che mi sento in dovere di fare è che mi sembra davvero troppo presto considerare la loro accennata conoscenza una fantastica storia d’amore, anche perché, per me, l’amore è tutta un’altra cosa, non si studia sui banchi di scuola, ma si vive piuttosto giorno dopo giorno sulla propria pelle“.