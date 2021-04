Tina Cipollari spiega la differenza tra U&D di ieri e quello di oggi e aggiunge: "Rifarei Pechino Express"

Tina Cipollari è l’opinionista più esplosiva della tv italiana. Volto di punta nel talk show dei sentimenti di Canale 5, “Uomini e Donne”, la Cipollari è presenza fissa e costante da più di 20 anni. Non ha peli sulla lingua, dice ciò che pensa e lo sa bene Gemma Galgani, la quale ogni volta si ritrova a scontrarsi proprio con la spumeggiante vamp.

La carriera televisiva di Tina è partita proprio da “Uomini e Donne”, dove vi mise piede per la prima volta nelle vesti di corteggiatrice del primo tronista della storia, Roberto e poi divenne a sua volta prima tronista assieme a Giulia Montanarini. Intervistata dal magazine “Mio”, la Cipollari ha spiegato la differenza tra “Uomini e Donne” del passato e quello attuale.

A detta dell’opinionista, ciò che diversifica il programma così come veniva proposto un tempo rispetto a oggi, è il fatto che in passato non vi erano le esterne e dunque ci si conosceva in studio, ci si basava sulle proprie sensazioni. Adesso invece ci si vede fuori, si “studiano” le mosse. Prima era tutto più spontaneo. “Prima ci si conosceva direttamente in studio, non esistevano le esterne. Per far breccia nel cuore del tronista bisognava puntare tutto sulla spontaneità“, queste le sue parole.

Sul ruolo che ricopre in trasmissione e su quello che è il suo personaggio, Tina risponde a tutti coloro che l’accusano: “Io non ci faccio, io sono proprio così! Naturalmente, non mi troverete mai vestita in abiti lunghi e paillettes sul divano di casa mia“. Non h solo fatto parte di “Uomini e Donne”, la Cipollari. L’opinionista difatti è stata anche una concorrente di “Pechino Express”.

Tina ha dichiarato che non farebbe mai il “Grande Fratello Vip” né “L’isola dei famosi“, ma che qualora dovessero proporglielo bisserebbe l’esperienza proprio a “Pechino Express”. “È un reality bellissimo che rifarei volentieri qualora dovessero ripropormelo. La scalata del vulcano Pucaya in Guatemala, ad esempio, mi ha quasi letteralmente uccisa“, ha ammesso la Cipollari.

Dunque Tina ha svelato anche un retroscena sconosciuto sulla sua partecipazione a “Pechino Express”, ammettendo di aver rischiato la vita quando ha scalato il vulcano Pucaya in Guatemala. La sua è stata una candidatura in piena regola e chissà che non venga ascoltata. Rivedere la Cipollari nel reality di Rai 2, sarebbe davvero un gran bel colpo.