Tina Cipollari solleva dubbi su Riccardo Guarnieri e lancia una stoccata a Gemma

Tina Cipollari è l’opinionista più esplosiva della televisione italiana. Indubbiamente è esperta in questo ruolo, dato che da 20 anni a questa parte lo ricopre nel salotto di “Uomini e Donne“. Tina è veterana nel programma e presenza fondamentale e imprescindibile per Maria De Filippi, difatti la vamp con la sua schiettezza ed esuberanza, spesso crea dinamiche particolari all’interno del programma.

Innegabilmente la Cipollari ha contribuito al grandissimo successo del trono over e adesso, intervistata dal settimanale “Vero“, ha espresso la propria opinione su alcune delle coppie formatesi all’interno del talk show dei sentimenti, così come non è mancata una nuova stoccata alla sua più acerrima nemica: Gemma Galgani.

Tina, ha parlato di una delle coppie più amate e tormentate, ovvero quella composta da Ida Platano e Riccardo Guarnieri, tra l’altro in questi giorni, alcuni segnali social fanno pensare ad una nuova crisi in atto tra i due. La Cipollari ha sollevato alcuni dubbi sul conto di Guarnieri: “Ida mi è sempre piaciuta, mentre Riccardo non mi ha mai convinto del tutto onestamente“. Insomma, la vamp non crede molto alla veridicità dei sentimenti di del bel pugliese, d’altronde non ha mai fatto mistero del fatto di non credergli fino in fondo.

La Cipollari, non si è nemmeno risparmiata nell’esprimere la propria opinione sulla coppia del momento ritrovata, ovvero quella composta da Giulia De Lellis e Andrea Damante: “Molto spesso in una coppia le cose non vanno come si vorrebbe. Sbagliare è umano, ma se il sentimento è vero si può superare tutto. Il loro amore è puro“. Rispetto alla storia precedente, sul conto di Damante e della De Lellis, Tina ha espresso solo parole dolci e belle.

Infine, non poteva mancare l’ennesima frecciatina a Gemma. Tra la vamp e la Galgani non scorre buon sangue e in trasmissione non fanno altro che litigare, in questo periodo poi, la dama torinese sta dando a Tina e a tutta Italia la possibilità di parlare e criticare i suoi comportamenti, difatti sta conoscendo Nicola Vivarelli, un ragazzo di 44 anni più giovane di lei.

A proposito della Galgani, la stoccata della Cipollari arriva forte e tagliente: “Io rappresento tutto ciò che lei sarebbe voluta essere e non è stata. Quindi non sono in alcun modo gelosa di lei“. Insomma, ancora una volta la vamp di certo non le manda a dire alla sua nemica, ma d’altronde siamo abituati a questa loro continua e perenne guerra, che non solo avviene in trasmissione, ma anche sui giornali e sui social.