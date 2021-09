Tina Cipollari: silenzio rotto sulla fine con Vincenzo. L’attacco a Gemma rifatta

Ancora non ci sono conferme da parte dei diretti interessati ma solo indiscrezioni: Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si sono lasciati. L’opinionista di Uomini e Donne sarebbe tornata single mettendo fine alla sua storia d’amore con il ristoratore fiorentino. Nelle ultime sono spuntate nuove indiscrezioni che hanno fatto il giro del web.

Come riportato da Bigodino, sembrerebbe che Tina sarebbe stata tradita dal suo uomo con una dama del trono Over di Uomini e Donne. Al momento non è chiara l’identità della persona in questione e questo potrebbe rivelarsi solo un chiacchiericcio. NuovoTv, invece, sostiene che la rottura sarebbe stata causata dalla distanza visto che lei abita a Roma e lui a Firenze.

Per il momento Tina Cipollari si è limitata a definire riservati e personali i motivi che hanno portato la storia a un punto di non ritorno. E pensare che fino a qualche mese fa si parlava di matrimonio. In realtà l’ipotesi che i due potessero pronunciare il fatidico ‘si’ era cominciata a farsi strada tra la fine del 2019 e i primi del 2020.

La pandemia da Coronavirus e una crisi d’amore hanno stravolto i loro piani. Le prospettive si sono rivelate inconciliabili e la distanza avrebbe logorato il loro rapporto. L’amore tornerà a bussare alle porte di Tina? Intanto il volto del dating sentimentale di Maria De Filippi non ha perso l’occasione di rivolgere un attacco a Gemma Galgani rifatta.

La torinese ha mostrato il risultato dell’intervento e del ritocchino a cui si è sottoposta di recente: seno e labbra. Questo ha scatenato l’indignazione sia di una fetta del pubblico che in studio. Sicuramente non mancherà il primo battibecco infuocato nella nuova edizione di Uomini e Donne a partire da lunedì 13 settembre 2021.

Come riportato dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Tina Cipollari ha dichiarato sull’acerrima nemica che il prossimo passo che compirà sarà quello di rifarsi i glutei. Con questi interventi pensa di essere diventata la nuova sex symbol della televisione italiana, ma purtroppo non è così.

Inoltre ha aggiunto che alla sua età dovrebbe pensare ad altro. Avrebbe fatto meglio ad accettarsi per quella che è e a non ricorrere a tutti i vari ritocchini che si è fatta negli ultimi anni. Se fosse in lei, Tina non starebbe a cercare il principe azzurro.