Tina Cipollari si trasferisce a Torino: Giorgio Manetti spiega il motivo

Per un po’ di tempo Tina Cipollari è mancata a “Uomini e Donne”. L’opinionista nel mese di aprile ha completamente fatto perdere le sue tracce, allarmando e non poco i numerosi fan. In molti hanno pensato che la vamp avesse deciso di abbandonare il programma per sempre, tentato di comprenderne la motivazione. Improvvisamente Tina è tornata, dapprima collegandosi da casa e poi direttamente in studio.

La Cipollari ha spiegato che il motivo della sua assenza era legata ad un imminente trasferimento a Torino. L’opinionista ha buttato sul ridere la cosa, dato che Torino è il paese nel quale Gemma ha vissuto fino a poco tempo fa. Pertanto non sono mancate battutine in merito, da parte di Tina. “Mi trasferisco perché devo fare indagini su una persona“, aveva commentato ironica l’opinionista.

La realtà è che la Cipollari, sempre molto riservata sulla sua vita privata, non si è sbottonata riguardo il suo trasferimento. A spiegarne il motivo ci ha però pensato Giorgio Manetti. Intervistato da “Nuovo Tv“, l’ex della Galgani col quale è rimasto in ottimi rapporti con la Cipollari anche dopo aver lasciato “Uomini e Donne”, ha spiegato che dietro il trasferimento di Tina vi è una scelta di cuore.

L’opinionista e il suo compagno, Vincenzo Ferrara, hanno deciso di andare a vivere insieme e dato che lui ha scelto di aprire un ristorante proprio a Torino, la vamp ha voluto seguirlo. “Tina a Torino proprio non ce la vedo, ma se è vero che Vincenzo ha scelto di aprire un nuovo ristorante in città, sono contento per loro. Se lei ha preso questa decisione io sono con lei“, queste le parole del gabbiano.

La Cipollari non ha proferito parola in merito, lasciando cadere nel dimenticatoio il suo trasferimento. Difatti in molti hanno pensato che potesse trattarsi di uno scherzo, orchestrato solo per prendere in giro Gemma. Invece, stando alle parole di Manetti, sembrerebbe essere tutto vero. Dietro la scelta della Cipollari vi è l’amore, quello che le ha restituito Ferrara dopo la fine del matrimonio con Kikò Nalli, padre dei suoi tre figli.