Tina Cipollari shock contro Gemma Galgani: "Era l’amante del direttore del teatro"

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5, ovvero la terzultima di questa stagione, i telespettatori hanno assistito a un nuovo, feroce scontro tra le due nemiche per eccellenza del programma di Maria De Filippi: stiamo parlando dell’opinionista Tina Cipollari e di Gemma Galgani, storica dama del trono over presente in trasmissione fin dalla prima puntata del format, andata in onda ormai più di dieci anni fa,

Tutto è nato da un’altra discussione, quella di Gemma con Isabella Ricci, una delle new entry del trono over di questa stagione. La Galgani ha accusato la donna di essere fredda e impostata, nonché di voler recitare un ruolo, quello della donna che “non deve chiedere mai”. Più volte si è confrontata con Isabella, lasciando intendere che quest’ultima sia stata mantenuta dai suoi due ex mariti, mentre lei, Gemma, è sempre stata una donna indipendente e libera.

Ancora insulti tra Gemma Galgani e Tina Cipollari: la dama ha fatto l’amante?

Tina Cipollari è intervenuta nella discussione affermando che in passato Isabella è stata una modella di successo, e Gemma per tutta risposta ha rivendicato il suo lavoro di direttrice del Teatro Alfieri, un noto teatro di Torino, la città d’origine della bionda dama. A questo punto Tina le ha fatto notara che fa la “bigliettaia” del Torino e non certo la direttrice, che le avrebbe scritto proprio per dissociarsi da Gemma.

Quest’ultima ha ribattuto che ora fa la bigliettaia ma in passato era la direttrice. A questo punto Tina non ci ha visto più e ha tuonato affermando di aver saputo per certo da alcuni conoscenti che vivono a Torino che in passato la Galgani sarebbe stata in realtà l’amante del direttore del teatro. Ovviamente Maria De Filippi è saltata su e ha interrotto l’opinionista, protestando per le sue gravi accuse.

Anche Gemma è parsa molto risentita e ha ammonito Tina, urlandole di non andare oltre: forse ha in mente di denunciarla per diffamazione? Staremo a vedere!