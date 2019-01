Tina Cipollari sempre più innamorata: presto la convivenza con Vincenzo Ferrara

Lontano dalle telecamere di “Uomini e Donne“, dove siamo abituati a vederla agguerrita contro la sua eterna nemica Gemma Galgani, Tina Cipollari si sta godendo la sua nuova storia d’amore con Vincenzo Ferrara, ristoratore toscano. Archiviato definitivamente il suo matrimonio con Chicco Nalli, la Cipollari sembra essere pronta per far fare un salto di qualità alla sua relazione.

Così, grazie al settimanale “Nuovo“, possiamo vederla per le vie di Firenze con il suo nuovo compagno. I due sembrano avere una forte intesa, infatti si scambiano baci e carezze, mentre passeggiano mano nella mano nel capoluogo toscano. Ma ecco che un particolare ha fatto subito pensare a qualche progetto importante che sta bollendo in pentola.

Tina e Vincenzo andranno a vivere insieme

La coppia, infatti, durante la passeggiata si è più volte fermata davanti a diverse Agenzie Immobiliari, scrutando attentamente gli annunci esposti in vetrina, non solo: sono anche entrati, molto probabilmente, per chiedere informazioni più dettagliate. Tutto ciò ha fatto subito pensare ad un trasferimento imminente di Tina in quel di Firenze o, addirittura, ad una eventuale convivenza.

Non dimentichiamoci infatti che, poco tempo fa, tra i due si parlava di un possibile matrimonio, tanto che la stessa Cipollari aveva affermato in una recente intervista: “Vincenzo e io abbiamo parlato spesso del matrimonio. Ora devo preparare i miei figli a questo evento, soprattutto i più piccoli, Francesco e Gianluca, visto che Mattias ormai è abbastanza grande per capire. Loro hanno una buona opinione di lui. Li ho anche portati a Firenze a casa sua per presentarglielo. Tutti insieme abbiamo passato giorni molto belli”.

La Cipollari sembra proprio pronta per cominciare una nuova vita insieme a Vincenzo, un uomo che – secondo le parole della bionda vamp – le ha fatto riscoprire emozioni che aveva dimenticato. Vedremo se, presto, deciderà di ufficializzare la notizia.