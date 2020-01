Tina Cipollari rivela: "Il periodo più bello che ho vissuto a Uomini e Donne è legato a Gemma"

Sono trascorsi ormai dieci anni dalla messa in onda del trono over di “Uomini e Donne” e da allora di acqua sotto i ponti ne è passata. Se il trono dedicato alla terza età spegne dieci candeline, i protagonisti che in questi anni ne hanno fatto la storia si sono raccontati in una lunga intervista al settimanale “Uomini e Donne Magazine“.

A farlo sono stati gli indiscutibili opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari che, insieme ad alcuni tra dame e cavalieri del parterre sia maschile che femminile, sono sempre stati al centro dell’attenzione. In particolare hanno sempre espresso il loro punto di vista, senza risparmiare mai nessuno e soprattutto spesso con fare abbastanza critico.

Chi in questi anni ha indubbiamente rubato la scena agli altri, sono state Tina e la dama Gemma Galgani che è ormai presenza costante sin dal primo giorno di messa in onda. Con Tina negli anni il rapporto si è incrinato moltissimo: ad oggi le due donne non si sopportano per niente e ogni volta che appaiono in video la lite è assicurata, garantendo del trash ormai insuperabile.

Le due donne si accusano a vicenda, spesso si fanno dispetti di cattivo gusto e il pubblico si schiera ora a favore dell’una, ora a favore dell’altra. Proprio al magazine dedicato al talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, Tina ha parlato anche di Gemma, raccontando proprio come il suo periodo più bello vissuto in trasmissione sia legato alla dama torinese.

La vamp ha dichiarato: “Il periodo più bello che ho vissuto in tutti questi anni di Uomini e Donne risale ad un tempo ormai lontano, quando Gemma si fidanzò con Ennio e andò via per alcuni mesi. Lei era felicemente fidanzata e io finalmente libera“. Certo per la Cipollari il suo periodo più bello è si legato a Gemma, ma in particolare a quando ha creduto che la donna avesse lasciato la trasmissione e se ne fosse finalmente liberata.

Ha pure raccontato di cosa ha pensato la prima volta che ha visto la Galgani: “Appena la vidi pensai che si trattasse di una donna dimessa, sola, provata dalla vita e per di più con una dentatura poco desiderabile. La prima impressione che mi ha fatto era che avesse bisogno di aiuto e infatti per il primo periodo mi sono sentita di sostenerla, perchè in lei vedevo mia nonna. Vai a pensare che sarebbe uscito un diavolo!“.

Anche in questo caso Tina non le ha di certo mandate a dire a Gemma, definendola una donna bisognosa di sostegno inizialmente e un diavolo poi. Ha aggiunto che la sua impressione iniziale fosse di un’anziana signora con indosso calze contenitive, maglioni fatti a mano, scarpe basse e per tale ragione le fece tenerezza.

Il trono over dieci anni dopo si è ritrovato a raggiungere, in termini di share, picchi da prima serata, grazie proprio al trash a cui ha abituato i suoi spettatori. Indubbiamente gli altri partecipanti innescano dinamiche abbastanza interessanti, ma è inutile negarlo: il cuore pulsante della trasmissione sono proprio Tina, Gemma e le loro liti. Insomma Maria De Filippi e la sua redazione ancora una volta ci hanno visto lungo. Dopo le parole espresse da Tina chissà se Gemma voglia o meno replicare.