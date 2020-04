Tina Cipollari rivela il desiderio di recarsi al cimitero appena finirà la quarantena

Tina Cipollari è la vamp più amata della televisione italiana. Volto di punta di “Uomini e Donne“, ne è l’opinionista più effervescente. I suoi siparietti trash, le liti continue con la dama del trono over, Gemma Galgani, hanno fatto di Tina un personaggio odiato e apprezzato allo stesso tempo. E adesso che il talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, è ripartito con una nuova formula, le due acerrime nemiche non hanno perso occasione per scontrarsi.

Anche Tina vive la quarantena come tutti gli italiani, che a causa del coronavirus sono costretti a rimanere a casa, in uno stato di reclusione forzato. La vamp è nella sua abitazione, a Roma, con i suoi tre figli dei quali si prende cura, Matthias, Francesco e Gianluca, avuti dal suo ex marito, l’hair stylist dei vip, Kikò Nalli.

La situazione da coronavirus sembra essere giunta, in Italia, ad un punto di svolta e a partire dal prossimo 4 maggio, sembrerebbe esserci un allentamento delle misure restrittive, con la ripresa di diverse attività e la possibilità di poter uscire da casa, rispettando sempre le norme di sicurezza, indossando guanti in lattice e mascherine ed evitando i contatti fisici.

La rivista “DiPiù“, ha chiesto ad alcuni personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo quale sarà la prima cosa che faranno una volta che potranno uscire di nuovo. Anche Tina ha risposto alla domanda, la vamp non ha nascosto che le manca la libertà, i gesti quotidiani come un semplice abbraccio e ha confessato che non appena le misure restrittive saranno allentate, immediatamente si recherà al cimitero per fare visita alla tomba del padre, scomparso nel 2015.

Le parole della Cipollari, denotano quanto per lei recarsi al cimitero sia importante: “Un appuntamento per me imperdibile, almeno tre volte alla settimana vado al cimitero, per me rappresenta un modo per stargli accanto“. Insomma Tina è molto legata a suo padre e come essa stessa ha confessato è sempre andata a trovarlo almeno tre volte a settimana, e in questo periodo nel quale non è potuta andare al cimitero, avrà sicuramente sofferto tanto, ma per fortuna presto potrà tornare da suo padre.