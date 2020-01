Tina Cipollari racconta il successo del trono over e rivela un particolare su Gianni Sperti

Il trono over di “Uomini e Donne” festeggia dieci anni e per l’occasione, l’opinionista Tina Cipollari si è lasciata andare ad una lunga intervista al settimanale “Uomini e Donne Magazine“. La vamp è ormai veterana in trasmissione, e prima di vestire i panni di opinionista ha vestito dapprima quelli di corteggiatrice e poi quelli di tronista.

Ha sempre manifestato un carattere forte e deciso, criticando aspramente tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri. In questi dieci anni di trono over, Tina c’è sempre stata, ha riso, si è divertita, ha criticato molto, si è arrabbiata e soprattutto ha litigato spessissimo con la sua più acerrima nemica Gemma Galgani.

Oggi il trono over ha raggiunto un successo incredibile, collezionando vittorie su vittorie. In termini di share ha raggiunto e raggiunge picchi da prima serata ed è proprio Tina a rivelare il successo del trono dedicato alla terza età: “Credo che in TV, prima di questo programma, non si sia mai dato spazio all’amore che può nascere tra persone adulte. Da telespettatrice sono la prima a restare colpita nel vedere coppie di settantenni innamorarsi“.

Ha poi aggiunto che grazie alla trasmissione tante persone riescono a rispecchiarsi sia nelle storie che vivono che in quelle che desiderano, ciò perchè nonostante siano mature non hanno comunque mai smesso di sognare di incontrare l’amore vero o di far tornare a battere il cuore come quando erano ragazzi.

Insomma secondo Tina il successo del trono over è da addossare all’opportunità che concede ai suoi protagonisti, l’opportunità di vivere un amore vero, da far battere il cuore, nonostante l’età avanzata. Indubbiamente questa è una delle motivazioni, ma le dinamiche che si innescano e il trash a cui si assiste è un ulteriore elemento che garantisce il riscontro che la trasmissione sta ottenendo.

La Cipollari ha inoltre parlato anche del suo collega, Gianni Sperti. Tina e Gianni condividono da sempre l’esperienza a Uomini e Donne e nonostante siano stati i protagonisti di diversi battibecchi, hanno sempre dimostrato una profonda stima e amicizia reciproca. Tina ha inoltre rivelato un lato segreto del carattere di Gianni.

Proprio a proposito di Sperti, Tina ha dichiarato: “Gianni oltre ad essere un collega, è un mio grande amico. Una persona adorabile, paziente, allegra, simpatica. L’unica cosa che posso svelare di lui, e che forse non tutti sanno, è che è molto permaloso“. Parole dolci quelle espresse dalla Cipollari nei riguardi del suo amico e collega, la quale però ha rivelato anche un suo piccolo difetto, la permalosità.