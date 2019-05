Tina Cipollari parla nuovamente di Ambra Lombardo e dichiara: "Lei non reggerebbe nella vita vera"

Tina Cipollari, dopo le critiche e le polemiche dei giorni scorsi, è ritornata a parlare di Ambra Lombardo, l’ex concorrente del Grande Fratello 16 che all’interno del reality ha instaurato un rapporto molto intenso con Kikò Nalli. L’hairstylist è, come ben sappiamo, l’ex marito dell’opinionista di Uomini e Donne e da quanto si è sempre evinto i due hanno avuto una separazione pacifica per il bene dei figli.

Kikò, durante la diretta di lunedì 29 aprile, è stato baciato proprio da Ambra durante una sorpresa fugace della ragazza nella casa e, inutile dire che i due hanno emozionato moltissimo i telespettatori a casa e non solo. Anche la conduttrice Barbara D’Urso è rimasta letteralmente basita e senza parole ma la cosa non sembra aver toccato più di tanto Tina Cipollari.

La Vamp di Uomini e Donne infatti ha espresso un suo parere personale in merito attraverso una lunga intervista al settimanale Sono dove ha dichiarato apertamente che, a suo avviso, questa storia tra i due non durerebbe nella quotidianità perchè Ambra non sarebbe la persona giusta per l’hairstylist.

“L’ho visto molto dispiaciuto quando lei è uscita ma nella Casa del Grande Fratello è tutto amplificato. Non ho provato gelosia, ma mi ha fatto un effetto un po’ strano vederlo alle prese con un’altra storia d’amore. Comunque, non per minimizzare Ambra, ma lei con Kikò non reggerebbe nella vita vera perché lui è uno che ama molto la leggerezza. Fisicamente è molto bella ma non sarà mai come Tina Cipollari” ha infatti chiosato la vamp di Viterbo.

Tina infatti è convinta che Kikò non troverà mai una come lei nemmeno se la clonassero considerando il fatto che il carattere dell’opinionista è unico. Nonostante tutto però, la Cipollari ha confessato altresì che il figlio Francesco le avrebbe chiesto di tornare ad abitare con suo padre Chicco ma che per lei questa non è sicuramente una decisione facile da prendere “Al mio Francesco ho risposto che gli spiegherò tutto quando sarà più grande” ha concluso dispiaciuta l’opinionista di Uomini e Donne.