Tina Cipollari parla del legame con Maria De Filippi e dice la sua su Gemma e Giovanna Abate

L’esplosiva opinionista di “Uomini e Donne“, Tina Cipollari, è ormai nota al pubblico soprattutto per la sua esuberanza e il carattere irriverente, che mostra ogni pomeriggio in televisione. I suoi scontri con la dama del trono over, Gemma Galgani, sono sotto gli occhi di tutti e adesso che la dama torinese ha accettato la corte di Sirius, un giovane 26enne, la Cipollari è andata su tutte le furie ancor di più.

Attraverso un’intervista rilasciata al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni“, la vamp ha parlato a ruota libera e senza peli sulla lingua ha espresso il proprio pensiero su Gemma, sulla tronista Giovanna Abate e con grande sorpresa ha confessato che tipo di legame vi è con Maria De Filippi. Le due donne collaborano ormai da 20 anni, la De Filippi non ha mai nascosto il potenziale che ha visto in Tina fin dal primo giorno che l’ha conosciuta e il fatto che la vamp potesse bucare lo schermo e semplicemente ne ha approfittato.

Oggi, come ammesso dalla stessa Cipollari, con Maria vi è un’intesa perfetta, difatti le due donne si capiscono al volo, già dal tono di voce. Spesso queen Mary redarguisce l’opinionista per i toni esuberanti utilizzati in trasmissione, ma ha anche confessato, in una recente intervista, che non sarebbe “Uomini e Donne” se non ci fosse Tina. Sul fatto che il talk show proponga ormai da circa 20 anni sempre gli stessi opinionisti, la Cipollari ha dichiarato che il segreto sta nell’esporsi e dire quello che si pensa senza paura di essere impopolari.

Non poteva naturalmente mancare il commento su Gemma e come sempre, Tina non si è risparmiata nel dichiarare ciò che pensa sul conto della propria nemica: “Quel rottame di donna con queste chat mi ha fatto diventare ancora più spietata. È una mummia ridicola. A 70 anni piange per qualsiasi cosa. E’ riuscita a emozionarsi pure per uno che le ha scritto due parole carine su un computer, ma per favore“.

Tina ha definito la Galgani un rottame di donna e proprio nelle puntate di “Uomini e Donne” a cui stiamo assistendo in questi giorni, gli attacchi sono diventati più spietati soprattutto a causa del fatto che la dama torinese ha accettato la corte di Nicola che ha 43 anni meno di lei. La bionda opinionista ha detto la sua anche sul conto della tronista Giovanna Abate, figura non molto simpatica agli occhi di Tina, anche se nell’ultimo periodo la vamp pare essersi ricreduta sul conto della Abate.

Le parole della Cipollari, sono state: “All’inizio non mi andava a genio, mi sembrava avesse un po’ troppe pretese. Ora la vedo sempre un po’ capricciosa, ma mai banale. È una vera“. Insomma, nonostante i modi di fare e le gesta di Giovanna continuino a non piacere a Tina, quest’ultima ritiene che comunque la giovane tronista sia una persona vera e sincera.