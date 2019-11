Tina Cipollari, novità sul matrimonio con Vincenzo Ferrara: "Devo pensarci bene"

La vulcanica opinionista di “Uomini e Donne”, Tina Cipollari, ha rilasciato al settimanale “Nuovo” alcune dichiarazioni circa il suo matrimonio con il compagno Vincenzo Ferrara. I molti fan si chiedono quando e se la coppia deciderà di convolare a nozze, visto e considerato che il loro rapporto sembra essere sempre più solido.

Archiviata la storia con Kikò Nalli – quest’ultimo attualmente fidanzato con Ambra Lombardo – la Cipollari sembra aver ritrovato la serenità con il proprietario di un noto ristorante fiorentino, l’Osteria del Porcellino. Proprio per questo la curiosità circa un loro possibile matrimonio sta crescendo sempre più.

Tina Cipollari parla del matrimonio con Vincenzo Ferrara

Tina, però, raffredda gli animi e dichiara che, pur parlando spesso di nozze future, al momento non si sente per niente pronta a fare il grande passo: “Come tutte le coppie innamorate anche a noi capita di parlare di nozze. Ma sinceramente adesso non è il momento giusto, perché non avremmo il tempo per organizzarle. Se ne discute però non c’è nulla di concreto: non perché non ci sia la volontà, ma perché si tratta di una scelta importante”.

Spiega poi che, reduce da un matrimonio durato ben 13 anni con Kikò, nel caso decidesse di sposarsi, vorrebbe affrontare la cosa con la dovuta cautela, senza affrettare troppo i tempi: “Prima di rimettermi nella stessa situazione, vorrei pensarci bene”, puntualizza la Cipollari. Sembra comunque che i presupposti ci siano tutti per sperare che il grande giorno arrivi presto, e la curiosità dei fan sarebbe a questo punto, sapere se eventualmente alle nozze prenderebbe parte anche la sua nemica amatissima Gemma Galgani.

Al momento possiamo solo dire che la pacatezza e la serenità con cui Vincenzo Ferrara è riuscito a far innamorare la Cipollari, hanno conquistato la dirompente opinionista. Vedremo se riuscirà anche a convincerla a pronunciare il fatidico sì!