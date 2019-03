Tina Cipollari, l’opinionista di "Uomini e Donne" irriconoscibile in uno scatto shock

Tina Cipollari, la popolare e controversa opinionista del dating show di Maria De Filippi “Uomini e donne”, è tornata a far parlare di sé nelle ultime ore non tanto per i suoi ormai soliti e scontati attacchi all’altra protagonista indiscussa del programma, la dama torinese Gemma Galgani, bensì per una foto che la ritrae come non l’abbiamo mai vista.

Da tempo ormai le malelingue del gossip puntano il dito contro la Cipollari per le sue rotondità ed il fisico appesantito, ma nelle ultime ore sta circolando sul web uno scatto della cipollari in versione mora e con qualche chilo in meno, una foto del passato dell’opinionista che ne attesta oltre che la bellezza, l’indiscutibile fascino.

Tina Cipollari irriconoscibile

La Cipollari deve molto della sua fama e della sua notorietà al programma di Maria De Filippi “Uomini e donne“, dove – forse non tutti sanno – entrò inizialmente per corteggiare il tronista Roberto, occasione dove esibì tutta la sua ironia, estro e simpatia. A Roberto, Tina preferì Kikò, che poi sposò e da cui ha avuto due figli.

Unione che purtroppo non è durata, ma che non ha fatto perdere in Tina il desiderio di innamorarsi ancora, infatti oggi è felicemente innamorata dello chef Vincenzo, con cui sembra convolerà presto a nozze, occasione che sempre stando ai rumors dovrebbe essere ripresa in uno speciale a loro dedicato e dove Maria De Filippi avrà un ruolo particolare.

Sia Tina che Gianni Sperti sono spesso attaccati per il loro aspetto estetico, che porta con sé gli inevitabili segni del passare del tempo. In un vecchio scatto che è stato pubblicato sul suo profilo Instagram, si vede la Cipollari di qualche anno fa in versione mora e con i capelli lunghi, un taglio che mette in evidenza le linee del suo bel viso.

Una foto che restituisce a Tina tutta la sua bellezza e sexappeal, deciamente diversa da come siamo abituati a vederla, una trasformazione che ha scatenato neanche a dirlo l’entusiasmo del web che numeroso ha messo i like e commentato l’incredibile scatto.