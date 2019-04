Tina Cipollari, l’ironia sull’ex Kikò Nalli dopo l’eliminazione di Ambra al Grande Fratello: "Sei sfortunato in amore"

Tina Cipollari, la storica opinionista del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne”, è tornata a far parlare di sé non tanto per i suoi continui attacchi e critiche alla protagonista assoluta del parterre femminile del Trono Over, Gemma Galgani, bensì per un post condiviso nelle scorse ore sul suo profilo nel noto social network di condivisione d’immagini Instagram, riguardante l’ormai ex marito Kikò Nalli.

Il celebre hair stylist ed ex compagno di Tina Cipollari, Kikò Nalli, si è recentemente messo in gioco accettando di partecipare alla sedicesima edizione del reality show condotto da Barbara D’Urso “Grande Fratello”, dove ha stretto un legame molto intenso e stretto con Ambra, la professoressa, che però è stata eliminata nel corso dell’ultima puntata.

Le parole di Tina Cipollari per Kikò

Nonostante siano passate appena due settimane dall’inizio del “Grande Fratello”, all’interno della casa più spiata d’Italia si sono già sviluppati i primi innamoramenti, ma anche intese ed amicizie. Tra queste anche quella tra lìex marito di Tina Cipollari e Ambra, un legame intenso, interroto a causa del destino, o meglio del televoto, che ha proclamato l’eliminazione della “professoressa”.

Dopo la sconfitta al televoto, Ambra è uscita quindi dalla casa più spiata d’Italia, evento che Tina Cipollari ha voluto commentare a modo suo affidando ad Instagram il suo personale messaggio per l’ex marito Kikò Nalli. In una Instagram Stories, l’opinionista di “Uomini e Donne” ha infatti detto: “Sono molto dispiaciuta che sia uscita la professoressa ma soprattutto per te Kikò“.

Il messaggio della Cipollari non si ferma qui, perchè l’opinionista ha poi proseguito dicendo: “A volte penso che tu sia proprio sfortunato in amore“. Tina e Kikò sono rimasti in ottimi rapporti dopo la separazione, tanto che l’opinionista – che ha voltato pagina iniziando una relazione con un ristoratore di nome Vincenzo – segue il percorso del suo ex al “Grande Fratello” e commenta, con la sua solita ironia, la vita sentimentale di Nalli.