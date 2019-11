Tina Cipollari, la pazzia più grande fatta con il suo compagno Vincenzo Ferrara

Siamo abituati a vederla nelle vesti di opinionista a “Uomini e Donne“. Tina Cipollari, nello studio dei sentimenti appare frizzante e spumeggiante, ogni occasione è buona per discutere e litigare con la dama del trono over, Gemma Galgani. Le due non si prendono affatto e ogni puntata discutono e litigano senza freni, accusandosi a vicenda di falsità.

Le loro continue querelle hanno portato il trono over a toccare picchi di share da prima serata, come ha recentemente ammesso la stessa Maria De Filippi. Tina è una veterana della trasmissione, difatti deve la sua carriera proprio al programma e alla stessa De Filippi, esordì come tronista e poi divenne presenza fissa e costante e ancora oggi ricopre il ruolo di opinionista, in coppia con Gianni Sperti.

Proprio negli studi di “Uomini e Donne”, Tina conobbe Kikò Nalli, suo marito per ben tredici anni, dal quale ha avuto tre figli: Mattias, Francesco e Gianluca. Il matrimonio tra Tina e Kikò è naufragato e adesso l’esplosiva opinionista è felice accanto a Vincenzo Ferrara, titolare di un noto ristorante nel centro di Firenze.

La relazione tra Tina e Vincenzo procede a gonfie e vele e la stessa “vamp” (come viene soprannominata Tina), ha raccontato al settimanale “Nuovo“, alcuni retroscena sulla loro relazione. Durante l’intervista, ha confidato che non mancano di certo i momenti di follia nella coppia e che quello più intenso è avvenuto lo scorso anno.

La stessa Tina ha asserito: “L’anno scorso, una sera abbiamo deciso all’ultimo momento di andare in montagna e siamo partiti poco prima di mezzanotte. Era inverno, il tempo non era dei migliori e la strada è diventata ben presto disastrata. Ma alla fine abbiamo raggiunto la nostra meta“. Insomma si è trattato di un vero e proprio azzardo da parte di Tina e Vincenzo, una vera e propria pazzia di coppia.