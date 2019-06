Tina Cipollari, la festa e il mega regalo per il compleanno del compagno Vincenzo Ferrara

Tina Cipollari, innamorata più che mai, ha deciso di condividere con i suoi fan i festeggiamenti per il 50° compleanno del suo fidanzato, il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara. La travolgente opinionista di “Uomini e Donne” ha pubblicato diverse Instagram Stories riprendendo alcuni momenti della festa dedicata al suo grande amore.

Tra baci, brindisi e balli, vediamo una Tina completamente diversa da come siamo abituati a vederla su Canale 5 nel programma di Maria De Filippi. La Cipollari, infatti, nei video pubblicati appare in gran forma, con un look fresco e total white, così come richiesto dal dress code della festa.

Molti suoi fan hanno colto questo suo cambio di immagine e, tra i tanti complimenti, qualcuno ha avanzato anche una divertente ipotesi: “Se devo dirla tutta non ti fanno giustizia né i vestiti né il trucco che hai in TV !! Sei bellissima ! Un’incantevole donna e anche più magra di come appari ! Ma ti veste e ti trucca Gemma ?? Scherzo. Sei un mito“.

Tina Cipollari, la festa organizzata per i 50 anni del compagno Vincenzo Ferrara e il prestigioso regalo

Tina e Vincenzo appaiono molto in sintonia e sereni, tra baci e dichiarazioni d’amore, attorniati per l’occasione da quelli che la stessa Cipollari definisce: “Gli amici di sempre, quelli che per me sono una seconda famiglia“. La location scelta è Villa Vittoria a Firenze, città dove lavora e vive il compagno di Tina, e ad un certo punto della serata sull’edificio è stata proiettata la scritta: “Tanti auguri a Vincenzo Ferrara per i suoi 50“.

Le sorprese non sono finite qui, infatti ecco che compare il regalo di Tina: un rolex che dalle immagini sembra essere un modello che si aggira intorno ai 10mila euro e oltre. Insomma, un regalo di valore per una persona speciale della quale Tina è sempre più innamorata. Sembra proprio che, dopo la separazione dall’ex marito Kikò Nalli, abbia ritrovato la serenità accanto a Vincenzo, e le tenerezze che i due si sono scambiati durante la serata ne sono la piena dimostrazione.