Tina Cipollari ingrassata ed irriconoscibile in costume da bagno

La famosa opinionista di “Uomini e Donne“, Tina Cipollari, ex moglie di Kikò Nalli, è di nuovo sotto i riflettori; da anni Tina regna sovrana all’interno del famoso show pomeridiano, condotto dalla presenatrice di casa Mediaset, Maria De Filippi. La Cipollari infatti ha saputo ben creare un personaggio critico ma allo stesso tempo spassoso ed irriverente, che ha saputo convincere il pubblico in studio e da casa.

Di recente la famosa opinionista è stata paparazzata al mare insieme al suo nuovo compagno, ed anche in compagnia dei suoi 3 figli, avuti insieme all’ex marito Kikò. Di solito si è abituati a vedere la donna, mentre conduce il programma insieme a Maria, sempre in abiti molto larghi e lunghi, attraverso i qualisi può solo intuire eventuali curve generose, ma pare che questa volta al mare la Cipollari abbia messo in mostra il suo fisico, e non sembra aver superato brillantemente la prova costume.

A paparazzare l’opinionista sono stati i fotografi della rivista settimanale “Nuovo“, diretta da Riccardo Signoretti, i quali hanno avuto modo di evidenziare le forme molto generose della Cipollari, che appare di fatto notevolmente ingrassata e fuori forma, come si poteva evincere già paragonando il suo viso a quello che aveva una volta.

Tina spiega apertamente che dietro questo acquisto di peso c’è un motivo, legato prettamente alla salute; da molti anni infatti la Cipollari spiega che soffre di ipertiroidismo, una patologia che comporta l’iperproduzione di ormoni tiroidei, che inevitabilmente, se non ben curata, comporta una serie di sintomatologie, sotto molti aspetti anche difficili da gestire.

Persone affette da ipertiroidismo infatti soffrono molto spesso di attacchi di ansia, palpitazione e tachicardia, ipersudorazione accompagnata da calo di peso repentino, aumento del senso della fame, che viene accompagnato inevitabilmente da aumento di peso, che con il tempo può essere anche molto evidente. Insomma pare che per la Cipollari l’aumento di peso non sia dettato dalla prigrizia o da un eccessivo appetito, bensì da fattori puramente salutari.