Tina Cipollari in compagnia del fidanzato Vincenzo Ferrara ha augurato a tutti un buon 2019

Dopo un anno che ha visto concludersi il suo matrimonio con Kikò Nalli, l’opinionista eccentrica di Uomini e Donne sembra aver trovato nuovamente la felicità assieme al suo nuovo fidanzato Vincenzo Ferrara. Tina infatti ha trascorso le festività natalizie proprio con lo chef e ristoratore fiorentino e assieme a lui ha voluto inviare gli auguri di buon anno nuovo a tutti i suoi follower.

Sul suo profilo Instagram, la Cipollari ha infatti pubblicato un video che la ritrae intenta a festeggiare il Capodanno felice e sorridente come non mai ma soprattutto accanto alla persona che sembra aver scelto per essere il suo nuovo compagno di una vita. I due, solamente questa estate, hanno deciso di rendere pubblica la loro storia dichiarando il loro amore.

Questa volta però Tina elegantissima e vestita di nero ha inizialmente brindato con il suo Vincenzo augurando a tutti un bellissimo 2019 e lasciandosi alle spalle il matrimonio ormai finito con l’ex marito Kikò. Nonostante tutto sembra però che sia la Cipollari che Nalli stiano cercando in tutti i modi di andare d’accordo soprattutto per il bene dei loro tre figli.

I ragazzi, da quanto si è potuto appurare, sembrano essere molto legati al nuovo compagno della madre ma non sarebbero ancora a conoscenza dell’eventuale matrimonio in programma. Tina infatti ha dichiarato apertamente di pensare alle future nozze con Vincenzo e di essere pronta nuovamente a fare il grande passo nonostante a Kikò non siano andate a genio le ultime dichiarazioni della Vamp.

Dopo la fine della sua storia d’amore con Myr Garrido infatti, l’hairstylist non ha avuto più nessuna relazione e forse un pizzico di gelosia nei confronti di Tina sembra esserci ancora. Intanto da quanto sappiamo l’opinionista di Uomini e Donne ha trascorso le sue vacanze di Natale in famiglia con i suoi figli ma non sicuramente con l’ex marito Kikò.