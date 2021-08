Tina Cipollari imbufalita: tutta colpa dell’ex marito Kikò Nalli

Presto rivedremo Tina Cipollari a “Uomini e Donne”. La nuova stagione del talk show sta per prendere il via e come sempre, l’opinionista siederà accanto a Gianni Sperti. Nelle ultime settimane si è però parlato di lei, in quanto Ambra Lombardo, ex compagna dell’ex marito di Tina, Kikò Nalli, ha rilasciato un’intervista al magazine Di Più facendo sapere che tra Nalli e la Cipollari il sentimento non sarebbe del tutto finito.

Proprio questo è stato il motivo che avrebbe fatto infuriare la procace opinionista. Secondo Ambra, Kikò non avrebbe mai del tutto dimenticato la sua ex moglie e la speranza è che Tina prima o poi, gli conceda una nuova opportunità. Nalli, subito dopo la pubblicazione delle parole della sua ex compagna, è intervenuto smentendo la cosa. A quanto pare però, la Cipollari non ha comunque gradito.

L’opinionista fa di tutto per tenere al riparo da gossip e chiacchiericci la sua storia d’amore con Vincenzo Ferrara e, seppur indirettamente, questa volta non ci è riuscita. A lanciare l’indiscrezione circa lo stato d’animo della Cipollari, ci ha pensato ancora una volta il magazine Di Più. Pare che Tina sia letteralmente imbufalita e che non abbia per niente digerito le dichiarazioni della Lombardo.

Per amore di Ferrara, la Cipollari ha fatto tanto. Ha persino lasciato Roma per seguirlo a Torino. Nessun problema, comunque non abbandonerà “Uomini e Donne”. Fatto sta però che sembra essere davvero su tutte le furie. Tina ha ormai dimenticato Kikò e voltato pagina con Ferrara. Il matrimonio tra l’opinionista e l’hair stylist è durato circa 20 anni e ha portato alla coppia tre figli.

Oggi ognuno ha la propria strada, ma sicuramente l’affetto resta soprattutto per il bene dei ragazzi. La Lombardo però non ha parlato di affetto tra ex coniugi, bensì di altro. Tina invece ha reagito male, stando a quanto si apprende dal settimanale Di Più. Insomma, questa storia ha preso una piega decisamente inaspettata e dunque, non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi.