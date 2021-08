Tina Cipollari imbufalita con Gianni Sperti: "Che domande fai?"

Ci erano mancati, tanto mancati. L’estate appena conclusasi ha portato con sé un importante stop delle trasmissioni di punta del piccolo schermo. Adesso però è tutto finito e i programmi più gettonati tornano in auge. Tra questi spicca, inevitabilmente, “Uomini e Donne“. Stare senza il trash più famoso della televisione è faticoso e adesso, per fortuna, i protagonisti timonati da Maria De Filippi, sono tornati.

Immancabili gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, che sono tornati saldamente al loro posto nonostante le voci circolate insistentemente circa un loro abbandono. Tutto in regola, insomma. Anche Gemma è al suo posto e di certo i siparietti con Tina non mancheranno, soprattutto dopo che la dama ha ammesso di essersi rifatta il seno questa estate.

La Cipollari però è anche protagonista di scontri scherzosi con il suo collega Gianni. I due sono molto legati, difatti la loro amicizia è palese. Nelle storie Instagram della vamp, quest’ultima è apparsa imbufalita proprio nei riguardi di Sperti. In realtà scherzava e come sempre hanno divertito molto. Dato che oggi si registra una nuova puntata, Tina era in camerino intenta a farsi bella con l’aiuto di una hair stylist.

Gianni è sopraggiunto, l’ha chiamata e lei gli ha chiesto cosa volesse. L’opinionista le ha risposto: “Ma da quanto tempo stai facendo il restauro?” e lì Tina è andata su tutte le furie. Imbufalita la vamp ha chiosato: “Ma che domanda è?!?!?! Cioè da quanto tempo. Tu a che ora sei arrivato? Arrivo quando arrivi tu!“. Sperti se la rideva di gusto mentre andava via.

Prima di vedere questa e altre scene divertenti sul piccolo schermo, bisogna attendere ancora qualche settimana. “Uomini e Donne” tornerà ufficialmente in onda lunedì 13 settembre. Tina, Gianni e Gemma sono pronti. Questi siparietti simpatici sono segno che i motori sono già caldi e non resta che attendere la messa in onda della nuova stagione.