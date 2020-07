Tina Cipollari imbufalita con Federico Fashion Style: l’hair stylist le nega la corona per darla a Gemma

Tina Cipollari e Gemma Galgani sono due volti di punta per “Uomini e Donne“. Opinionista indiscussa e intoccabile la prima, dama veterana del trono over la seconda, tra le due donne non scorre per niente buon sangue e ogni occasione che viene a presentarsi in televisione è buona per litigare e accusarsi a vicenda di falsità e invidia.

Senza ombra di dubbio, i siparietti trash a cui Tina e Gemma ci hanno abituato in questi anni a “Uomini e Donne”, sono uno degli ingredienti, se non quello principale, che ha contribuito all’immenso successo che il trono over sta riscuotendo. Quello che la Cipollari è capace di fare, strappa forti risa sia a chi la osserva direttamente dallo studio, sia a chi è a casa.

Anche quando la dama torinese non è presente e si parla di lei, nella vita quotidiana, sui giornali o sul web, la Cipollari va su tutte le furie e ciò è quanto accaduto dopo una seduta di “parrucco” da Federico Fashion Style. L’hair stylist dei vip ha accolto nel suo salone una cliente speciale: la sua amica Tina Cipollari, dove ad attenderla vi è stata un’amara sorpresa, documentata attraverso le storie Instagram di Fashion Style.

Tina ha chiesto a Federico una schiaritura dei capelli e quest’ultimo l’ha realizzata utilizzando la tecnica della corona. La Cipollari l’ha indossata esattamente come una regina e una volta ultimato il lavoro, ha manifestato il desiderio di potersela portare a casa. La risposta del suo amico è stata però sorprendente: “Mi serve per domani, viene una signora che deve fare le schiariture“.

Fino a qui nulla di grave se non fosse che l’assistente di Federico ha proseguito la frase del suo collega, gelando completamente la Cipollari: “Sì, domani appuntamento con la signora Galgani Gemma“. A quel punto la vamp non ci ha più visto e imbufalita ha tuonato contro Federico: “Se questa domani viene qua, tra me e te finisce tutto“. Tutti i presenti hanno riso di gusto, che fosse solo uno scherzo orchestrato per far indispettire la Cipollari?