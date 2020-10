Tina Cipollari, il rapporto con Maria e la sua opinione su Giulia De Lellis

La famosa vamp, Tina Cipollari, si confessa in una recente intervista concessa a “Leggo“. La donna parla un po’ di tutto, dalla sua vita al suo lavoro; svela infatti di come si siano lasciati in maniera pacifica con il suo ex marito, Kikò Nalli, passando poi per l’ambito lavorativo, rivelando come affronta il suo ruolo di opinionista.

Tina rivela che, in tutta la sua carriera, non ha mai dato troppe confidenze ai tronisti e ai cavalieri. Il suo lavoro resta infatti vincolato tra le mura del dating show, oltre il quale la donna vive tutt’altra vita. Confessa infatti di non ricordare mai i nomi di tutti coloro che sono passati per programma della De Filippi.

L’opinionista aggiunge, a proposito del suo rapporto con i tronisti, che la presenza di Andrea Zelletta al GF Vip, è stata per lei motivo di sorpresa scoprire che è stato un’ex tronista; non ricordava per nulla di averlo incontrato nel programma, ma aveva l’impressione di averlo già visto da qualche parte, tanto che ha dichiarato: “Io ho fatto fatica a capire chi fosse, dicevo ‘questo lo conosco’, ma proprio non me lo ricordavo“.

Le parole su Giulia e il legame con Maria

Ci sono ovviamente delle dovute eccezioni, quelle persone che rimangono impresse nella mente, anche a distanza di tempo, come nel caso di Giulia De Lellis, dove di fatto la Cipollari ha dichiarato: “Era piccolina ma si vedeva già che era una tosta, per forza ti rimaneva impressa, diretta, spontanea, se ne fregava delle critiche“.

E per quanto riguarda il suo rapporto con Maria? La vamp risponde che tra le due regna un sentimento di stima reciproca e affetto, coltivato in tanti anni di collaborazione in trasmissione. Molte volte, Tina aggiunge, che Maria la riprende quando tende ad esagerare con i suoi comportamenti esuberanti, ma spiega che lo fa per il suo bene: “Ma non lo fa mai con cattiveria, lo fa per me“. E per quanto riguarda il suo futuro nel programma? La Cipollari rivela che non ha intenzione alcuna di mollare il ruolo di opinionista, almeno per il momento, quindi il pubblico di “Uomini e Donne” potrà godere della presenza della vamp, ancora per molto tempo.