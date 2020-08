Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara scacciano via le voci di crisi: luna di miele anticipata per la coppia

La bionda, esplosiva opinionista più famosa della televisione italiana, Tina Cipollari, si sta godendo gli ultimi di giorni di vacanza al mare. La vamp sta ricaricando le pile, pronta a tornare nel salotto di “Uomini e Donne” più forte e carica che mai, in fondo ha un appuntamento al quale non può di certo mancare: il tanto atteso faccia a faccia tra Gemma e Nicola.

Ebbene si, la Galgani è la nemica numero uno della Cipollari. Quando le due appaiono insieme in video, le scintille sono assicurate e il trash tocca livelli altissimi. Televisivamente, Tina è un personaggio molto amato e dunque anche la sua vita privata è spesso al centro del gossip. Dopo la fine del suo matrimonio con l’hair stylist, Kikò Nalli, la Cipollari ha iniziato una nuova relazione, che dura ormai da qualche anno, con il ristoratore Vincenzo Ferrara.

Tante, troppe cose sono state dette sul conto della coppia. L’alternanza tra fiori d’arancio e crisi è all’ordine del giorno, difatti dapprima si vocifera che i due si sposeranno a breve, poi che sono in crisi e ancora, le nozze sono dietro l’angolo fino ad una presunta rottura definitiva. La verità è la stessa opinionista a farla emergere, grazie ad alcuni scatti postati dal magazine “Diva e donna”.

Tina, in forma smagliante (la Cipollari ha seguito una dieta ferrea che l’ha portata a perdere tantissimi chili), ha scacciato via tutte le voci di crisi con Ferrara. Ultimamente, il gossip li vedeva lontani a causa della prova, non superata, del lockdown che Tina e Vincenzo hanno vissuto separati. Le cose invece non stanno così e la vamp è stata immortalata a Porto Ercole (Toscana), insieme a Vincenzo mentre si scambiano romantiche effusioni al mare.

Una luna di miele anticipata per i due piccioncini, che vengono immortalati in un mare d’amore. Gli scatti non lasciano più dubbi: Tina e Vincenzo sono felici insieme. Dalle foto, si nota la Cipollari stesa su una sdraio e il suo Vincenzo che dapprima le si avvicina dolcemente e poi le da un romantico bacio. Prima di tuffarsi in piscina, Ferrara porta della frutta fresca alla sua amata.

Insomma le cose tra la coppia, procedono per il verso giusto ed ecco che si può tornare a parlare di nozze. A quanto pare, la vamp e il ristoratore diventeranno marito e moglie non appena la pandemia da Coronavirus lo consentirà. Nel mentre si godono la loro romantica vacanza a Porto Ercole, segno di una luna di miele anticipata e soprattutto di un amore che va a gonfie e vele.