Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara in crisi? L’opinionista di "Uomini e Donne" svela la verità

L’opinionista più famosa della televisione, Tina Cipollari, è balzata agli onori del gossip per una voce che si è diffusa a macchia d’olio sul web: in pratica è stato insinuato il dubbio che tra l’opinionista di “Uomini e Donne” e Vincenzo Ferrara tirasse aria di crisi.

In molti hanno anche notato un certo nervosismo della Cipollari durante le ultime puntate del dating show di Maria De Filippi durante cui Tina ha inveito contro l’ex tronista Veronica Burchielli con termini davvero forti. In queste ore, però, la bionda vamp di Canale 5 ha deciso di mettere tutto a tacere pubblicando una Instagram Story sul suo profilo ufficiale.

Uomini e Donne, Tina Cipollari chiarisce la situazione con Vincenzo Ferrara

Nel filmato che Tina a postato su Instagram si vede lei mano nella mano con il suo Vincenzo passeggiare per la bella Firenze, proprio lì infatti Vincenzo possiede un noto ristorante “Osteria del Porcellino“. Non è tutto, per confermare ancora di più che tutto procede per il meglio, la Cipollari ha impresso un grosso cuore rosso sulle immagini e la scritta “Noi…“.

Insomma, tra Tina e Vincenzo tutto procede per il meglio e quindi passeranno insieme anche le prossime festività natalizie, per buona pace di tutti i detrattori della coppia. Alcuni avevano anche ventilato l’ipotesi di un riavvicinamento con Kikò Nalli, ma anche in questo caso la notizia non trova conferma, anzi l’ex marito della Cipollari ha confermato che la sua storia con Ambra sta andando alla grande.

Intanto, sempre sul suo profilo Instagram, Tina continua le sue sponsorizzazioni a prodotti dimagranti che, molto presumibilmente, la stanno aiutando nel percorso di dimagrimento che ha iniziato da qualche mese. I risultati si vedono e in ogni registrazione del trono over di “Uomini e Donne” vengono dimostrati i suoi progressi. Anche se, a dire il vero, nella scorsa puntata del programma, Tina ha confessato di aver fatto qualche sgarro alla dieta.